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27.09.2021 02:46

Банкиры просят предоставить компаниям и ИП доступ к маркетплейсу

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Индивидуальные предприниматели и компании должны получить возможность пройти проверку с помощью биометрии для получения услуг на маркетплейсе (вкладов и страховых продуктов). С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка (копия письма есть у "Российской газеты"). Сейчас эта опция доступна только гражданам. В Банке России уточнили, что банки имеют право проверять компании и предпринимателей по биометрии удаленно. По словам экспертов, в первую очередь новация будет интересна представителям малого бизнеса.

Маркетплейс ЦБ - онлайн-сервис, который позволяет гражданам приобретать финансовые продукты разных организаций на одной платформе круглосуточно. Сделки проходят онлайн (местонахождение клиента неважно) и регистрируются в специальном реестре.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о финансовых платформах вступил в силу. Сейчас на маркетплейсе можно получить вклады и страховые продукты, до конца года будут доступны и кредиты.

"Возможности маркетплейса в случае принятия инициативы позволят ИП и компаниям, находящимся, к примеру, во Владивостоке, открыть счет дистанционно за минуты, например в Калининграде, - уточнил председатель НСФР Андрей Емелин. - ИП и юрлица даже более, чем граждане, знакомы с услугами, которые предоставляются в электронном виде, в силу своей специфики. Биометрия для них не станет проблемой. В случае с юрлицами достаточно, чтобы биометрию сдал гендиректор. А банкам маркетплейс дает возможность работы с расширенной клиентской базой".

"В силу действующего правового регулирования кредитная или иная организация, поднадзорная ЦБ, вправе идентифицировать с использованием удаленной биометрической идентификации представителя клиента - юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени компании и являющегося физическим лицом", - уточнили в пресс-службе ЦБ.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков уверен: маркетплейс может быть интересен представителям прежде всего малого бизнеса.

Маркетплейс позволяет приобретать финансовые продукты разных организаций на одной платформе круглосуточно, в режиме онлайн

Зампред Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов считает, что биометрия полезна, но когда это не основной, а дополнительный способ идентификации и сопровождает какой-то иной механизм проверки клиента. Кстати, закон не запрещает применять биометрию в подобном качестве во всех случаях, указал он.

"Самый неприятный вопрос касается возможной компрометации базы данных. Банки пока не доказали свою способность надежно обеспечивать ее сохранность. Если использовать только биометрию, то, увы, это большой риск", - указал Аитов.

В комитете Госдумы по финансовому рынку, куда было направлено обращение, не ответили на запрос "РГ".

Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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