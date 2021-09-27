В издательстве "Молодая гвардия" вышла книга писателя, политика, общественного деятеля Сергея Шаргунова. У нее короткое, но емкое название - "Саров. Два подвига". И объем ее невелик - неполных триста страниц узкого издательского формата. И еще плюс вклейка с фотографиями.

Тем не менее я давно не читал книгу с таким обилием интересной и душевно важной информации.

Есть такая мифологическая категория - "гений места". Произошло от латинского "genius loci", что в римской мифологии означало дух того или иного места - города или деревни, горы, реки и даже отдельного дерева. Это - дух-покровитель, который охраняет это место. Если есть такой дух, есть и надежда, что жизнь этого места будет долгой. Оно не пропадет.

И есть в литературе такой жанр - "биография города". У городов ведь тоже есть свои биографии. Города живут своей жизнью, часто не зависимой от воли конкретных людей. Сменяются поколения, уходят из жизни одни жители, приходят другие, а города остаются... или погибают, как Карфаген. Города возникают по каким-то неизвестным, порой странным, мистическим причинам. Конечно, есть искусственно созданные города, как, например, прекрасный Петербург. Но обычно все происходит естественным образом. Сначала возникает поселение на месте, где удобно и разумно жить. Это зависит не от людей, а от природы. Или люди селятся там, где просто хочется жить, потому что красиво. И такая красота тоже от людей не зависит.

Сергей Шаргунов написал биографию Сарова. О Сарове, наверное, знают почти все. Именно там была создана первая атомная бомба. И водородная бомба. И еще одна водородная "Царь-бомба" - самое разрушительное оружие в истории человечества, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Проектная мощность ее была 100 мегатонн. В Музее ядерного оружия, который находится в Сарове, сотрудники музея говорят: "Представьте себе все снаряды Второй мировой войны, сложенные в одну гору, увеличьте в двадцать раз и получите заряд, эквивалентный по мощности" (из книги Сергея Шаргунова, не один раз бывавшего в Сарове).

В "Молодой гвардии" вышла книга Сергея Шаргунова с коротким названием "Саров. Два подвига"

Зачем создавался, причем в кратчайшие сроки, с привлечением лучших научных умов и одновременно труда заключенных, наш "ядерный щит", думаю, тоже все знают, кроме разве подростков, но им это необходимо объяснять в школе. Лично у меня, неисправимого пацифиста, сложное отношение к "гонке вооружений". Но я отлично понимаю, что после ядерных ударов США по Хиросиме и Нагасаки, у нас просто не было выбора. И вопрос был лишь в том, кто сделает эту смертоносную бомбу, в какие сроки и сделает ли вообще. Все прочее не имело значения.

В недавно прошедшем сериале "Бомба" (режиссер Игорь Копылов, продюсерский центр Валерия Тодоровского) история создания первой советской атомной бомбы, мне кажется, была показана интересно. Не знаю, насколько точны были авторы сериала в деталях, но это дикое напряжение и безусловный героизм советских ученых (Ю.Б. Харитон, И.В. Курчатов и другие) показаны ярко и зримо.

Книга Сергея Шаргунова документальная, хотя автор и позволяет себе лирические отступления. В ней много информации о всех участниках этого события 1945-49 годов. Приводятся их биографии, объясняется, почему так, а не иначе эти люди поступали в тех или иных ситуациях. Даются сведения о технологии "производства", уже сегодня далеко не секретные, но все равно любопытные для тех, кто не знает.

Но это только одна часть книги. Вторая (хронологически - первая) - о преподобном Серафиме Саровском, русском святом. Его значение для православных людей можно сравнить разве только со значением для русской святости Сергия Радонежского.

Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) служил в Саровской обители в конце XVIII века. Мы не много знаем о нем, и в основном это свидетельства из житий. В 1794 году он покинул монастырские стены и жил на берегу реки Саровки в пяти верстах от монастыря в своей келье. В шагах двадцати от нее он еще и вырыл себе пещеру. Для окончательного уединения. Есть молва, что к нему в пещеру приходил медведь и Серафим кормил его с руки. Он простил разбойников. Он совершил и двугие духовные подвиги, которые по-настоящему оценит только верующий человек.

В 1917 году монастырь в Сарове, естественно, был разграблен. Мощи святого Серафима "изъяты". Советские газеты с радостью описывали это "событие": вскрытие мощей русского святого на глазах верующих в его святость людей.

В дальнейшем в монастыре чего только не было... И колония (затем коммуна) для беспризорников. И заводы. И - наконец, в 1945 году случилось то, что не могло не случиться. Или случилось бы в другом месте. Бывший монастырь стал секретным объектом, где создавалась наша первая атомная бомба.

Сам город Саров не раз менял свои названия. Вот их неполный список: Горький-130, Кремлёв, Арзамас-75, Арзамас-16... В наши дни в Сарове соединяются две ипостаси. Градообразующим предприятием города является Российский федеральный ядерный центр - разработчик и производитель ядерных боеприпасов. И здесь же возрожденный монастырь - Свято-Успенская Саровская пустынь. Как уживаются вместе звон колоколов с его знаменитой звонницы с тем, что производят в ядерном центре? Зададим вопрос проще: как уживаются монахи и ученые?

Как уживаются звон колоколов монастырской звонницы с тем, что производят в ядерном центре?

Вот как отвечает на это автор предисловия к книге Сергея Шаргунова Денис Москвин.

"Как в городе ученых, науки, развивающейся на переднем краю человеческих знаний, столь искренний и живой духовный уклад? С этим вопросом я и пришел к директору ядерного центра, он ответил кратко, и все встало на свои места: "Мы работаем с такими материями, что нам без веры и Бога нельзя"".