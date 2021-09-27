Бастрыкин: Цифровизация упрощает сознание и поведение людей

В Московской академии Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин провел организационное заседание диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора (кандидата) юридических наук.

Напомним, что первый диссертационный совет на базе Московской академии СК был учрежден приказом Министерства образования и науки 24 февраля 2021 года. Ему дано право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 12.00.12 - криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

Председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор Александр Бастрыкин, открывая заседание, подчеркнул, что научная деятельность позволяет решать проблемы теоретического и практического характера, способствует совершенствованию действующего законодательства и развитию методик следственно-криминалистической практики.

По слова главы ведомства, большой проблемой современного общества является наличие массы различного негативного контента в интернете, доступного подросткам, которые ориентируются на героев компьютерных игр. Бастрыкин полагает, что в сложившихся условиях, с одной стороны, цифровизация помогает в достижении многих целей и упрощает отдельные процессы, а с другой стороны, она упрощает сознание и поведение людей и, в свою очередь, онлайн-коммуникация при отсутствии личного общения может иметь негативные последствия.

Председатель СК России подчеркнул, что для решения этой проблемы необходима командная работа, которая должна охватить большой спектр научных работ.

- Комплексный подход, подключение к работе психологов, криминалистов и процессуалистов, отдельное рассмотрение вопросов по юридической психологии (психологии следственной деятельности), опыт коллег из высших учебных заведений правоохранительных органов (в частности, МВД России) помогут достичь успешных результатов", - констатировал Александр Бастрыкин. Также глава ведомства дал согласие на возможность представления работ для защиты из других вузов, в том числе зарубежных, что и позволит обеспечить и сформировать единый подход в науке.

На заседании выступил заместитель председателя диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор Ю.В. Голик с информацией о проделанной работе и ближайших защитах. На следующем заседании диссертационного совета планируется защита диссертации выпускника аспирантуры Московской академии - руководителя регионального экспертного отдела Судебно-экспертного центра Следственного комитета А.Г. Себякина на тему: "Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации".