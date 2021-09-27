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27.09.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: Цифровизация упрощает сознание и поведение людей

Текст: Наталья Козлова
В Московской академии Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин провел организационное заседание диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора (кандидата) юридических наук.
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Напомним, что первый диссертационный совет на базе Московской академии СК был учрежден приказом Министерства образования и науки 24 февраля 2021 года. Ему дано право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 12.00.12 - криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

Председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор Александр Бастрыкин, открывая заседание, подчеркнул, что научная деятельность позволяет решать проблемы теоретического и практического характера, способствует совершенствованию действующего законодательства и развитию методик следственно-криминалистической практики.

По слова главы ведомства, большой проблемой современного общества является наличие массы различного негативного контента в интернете, доступного подросткам, которые ориентируются на героев компьютерных игр. Бастрыкин полагает, что в сложившихся условиях, с одной стороны, цифровизация помогает в достижении многих целей и упрощает отдельные процессы, а с другой стороны, она упрощает сознание и поведение людей и, в свою очередь, онлайн-коммуникация при отсутствии личного общения может иметь негативные последствия.

Председатель СК России подчеркнул, что для решения этой проблемы необходима командная работа, которая должна охватить большой спектр научных работ.

Фото: vk.com/vikiperm
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- Комплексный подход, подключение к работе психологов, криминалистов и процессуалистов, отдельное рассмотрение вопросов по юридической психологии (психологии следственной деятельности), опыт коллег из высших учебных заведений правоохранительных органов (в частности, МВД России) помогут достичь успешных результатов", - констатировал Александр Бастрыкин. Также глава ведомства дал согласие на возможность представления работ для защиты из других вузов, в том числе зарубежных, что и позволит обеспечить и сформировать единый подход в науке.

На заседании выступил заместитель председателя диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор Ю.В. Голик с информацией о проделанной работе и ближайших защитах. На следующем заседании диссертационного совета планируется защита диссертации выпускника аспирантуры Московской академии - руководителя регионального экспертного отдела Судебно-экспертного центра Следственного комитета А.Г. Себякина на тему: "Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации".

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