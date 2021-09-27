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27.09.2021 22:55
Рубрика: Власть

Более 183 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 28 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,1 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля почти 138,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 345 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 539 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Десять заболевших лечат гражданские медики. Еще 796 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 62 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 169 человек.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 288 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 28,5 тысячи пациентов, из которых свыше 10 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 183 777 человек, сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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