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27.09.2021 22:58
Рубрика: Экономика

Цены на мясо птицы могут заморозить

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
После ограничений цен на сахар и подсолнечное масло федеральные власти взялись за мясо птицы, которое с начала года подорожало более чем на 18%. Минсельхоз договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года, сообщили в ведомстве.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Решение об этом было принято по итогам совещания 27 сентября совместно с крупнейшими производителями мяса птицы, а также представителями минпромторга, минтруда и регионов. Пока неизвестно, на каком уровне заморозят цены. Минсельхоз только планирует договориться с минпромторгом о "коридоре закупочных цен" с учетом сезонности.

Фото: iStock
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Как пояснил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в 2021 году производство мяса птицы снизилось. По данным Росстата, в январе - августе в России произведено чуть более 4 млн тонн птицы в живом весе - на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Главная причина - в проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде регионов из-за птичьего гриппа. В марте этого года минсельхоз предложил ряд мер для поддержки бизнеса. Так, были введены таможенные пошлины на основные зерновые и масличные культуры, что позволило обеспечить отрасль кормами.

Были введены субсидии на перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Также предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа, предусмотрели возможность пролонгации до 12 лет льготных инвесткредитов. А льготные "короткие" кредиты разрешили тратить, кроме прочего, на закупку кормов и их составляющих. При этом по "коротким" кредитам увеличен лимит на одного заемщика до 1,5 млрд руб. Одновременно были сняты ограничения на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей. А для снижения зависимости от импорта были предусмотрены инвестиционные кредиты и CAPEX (компенсация капитальных затрат) на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков. Все это позволило к середине лета восстановить объемы и стабилизировать рынок, отмечают в минсельхозе.

Но цены все равно продолжили расти. По данным Росстата, мясо птицы - "чемпион" по росту цен среди всех продуктов, не считая "овощной" набор. С начала года куриное мясо подорожало на 18,36%, баранина - на 14%, свинина - на 12,18%.

Сейчас мясо птицы (и особенно тушка, на которую приходится чуть менее половины от всего объема представленной в магазинах курицы) пользуется повышенным спросом у населения, как самый доступный продукт с точки зрения соотношения: цена - полученные калории с кг - удобство приготовления, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Карабут

На фоне роста цен практически на все продукты питания, сегодня россияне переходят к более рациональному потреблению: отказываются от рыбы или другого более дорогого мяса и даже овощей. Выбирая между 1 кг помидоров и 1 кг мяса птицы, потребитель отдаст предпочтение более питательному продукту. Кроме того, из-за нетрадиционно высоких цен на свинину на фоне вспышек африканской чумы свиней и снижения предложения мясокомбинаты тоже больше обычного покупают мясо птицы для производства готовой продукции. При этом серьезно выросла себестоимость производства всего мяса: с января 2020 года себестоимость производства тушки курицы выросла на 39%, говорит Юшин. А потребительские цены с 2014 года на свинину (кроме бескостного мяса) выросли лишь на 9,9%, бескостной свинины на 8,4%, тушки курицы - на 23%.

Вместе с тем эксперт уверен, что "в борьбе с ростом цен победителей не будет". Еще в конце прошлого года власти заморозили цены на сахар и подсолнечное масло. На масло ограничения действуют до сих пор. При этом цены на подсолнечное масло выросли с начала года на 5,83%, на сахар - на 4,29%. А цены на овощи "борщевого набора", немного остановившиеся на фоне нового урожая, начали расти снова, несмотря на то, что сейчас самый сезон картофеля, моркови, капусты и лука.

Сергей Юшин напоминает: в закон о торговле внесены изменения, которые упрощают возможность для правительства регулировать цены при росте больше чем на 10%. "Но надо не забывать, что такое регулирование не должно привести к деградации и еще большему снижению производства и, как следствие, росту цен", - предостерегает эксперт. Он убежден, что один из элементов эффективной помощи нуждающимся в нормальном питании является исключительно адресная поддержка.

Накануне президент на встрече в формате видеоконференции с руководством правительства в числе непобежденных проблем назвал "бедность значительного числа населения". При этом в сельском хозяйстве бедность ярче выражена, чем в промышленности и в городах. Доходы работников сельского хозяйства почти вдвое ниже, чем в промышленности, отмечает Юшин.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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