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27.09.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Цены на овощи "неборщевого набора" растут вслед за картофелем и морковью

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Сладкий перец, баклажаны и кабачки в этом сезоне существенно дороже, чем год назад. Например, в середине сентября отечественные кабачки в Москве стоили в опте в три раза дороже, чем в сентябре прошлого года, сладкий перец - более чем в 2,5 раза, баклажаны - почти в 1,5 раза.
Кабачки сейчас дороже в три с лишним раза, чем год назад. Цены растут как на овощи открытого грунта, так и на тепличные. Фото: РИА Новости Кабачки сейчас дороже в три с лишним раза, чем год назад. Цены растут как на овощи открытого грунта, так и на тепличные. Фото: РИА Новости
Кабачки сейчас дороже в три с лишним раза, чем год назад. Цены растут как на овощи открытого грунта, так и на тепличные. Фото: РИА Новости

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", российские кабачки в опте год назад стоили в Москве 27 руб. за кг, а сейчас - 90 руб. за кг. Стоимость баклажанов в среднем в середине сентября 2020 года была 42 руб. за кг, сейчас - 60 руб. за кг. Сладкий перец вырос в цене с 38 до 105 руб. за кг. Год назад в Москве преобладала российская продукция, сейчас присутствует и импорт, что влияет на среднюю цену, поясняют аналитики. Такая же ситуация и в регионах.

Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен на мясо птицы

Цены осенью растут каждый год, это связано с сезонным падением объемов предложения кабачков и баклажанов открытого грунта. Но в этом сезоне рост беспрецедентный, утверждает генеральный директор "АБ-Центра" Алексей Плугов.

Овощи "неборщевого набора" собирают в промышленном масштабе в открытом грунте на юге страны. Кабачки собирают в конце июня, и их сезон - когда цены с поступлением урожая снижаются - прошел. Баклажаны и перцы в открытом грунте собирают в начале августа. Но их, в отличие от тех же огурцов, можно хранить месяц-полтора. Тем не менее цены на них уже сейчас растут, говорит гендиректор компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова.

При этом цены растут как на овощи открытого грунта, так и на тепличные, отмечает она. По ее оценке, в среднем на пике сбора урожая плодоовощная продукция в этом году дороже на 15-20%. Набор факторов один: рост стоимости перевозки овощей, вызванный подорожанием топлива, ростом расходов на запчасти, платные дороги и систему прослеживаемости, подорожание минудобрений и средств защиты растений, рост затрат на сезонных рабочих. Ждать, что цены вернутся к прошлогодним, не стоит. Цены на плодоовощную подукцию растут во всех развитых странах. И рост везде выше инфляции, отмечает эксперт.

По данным минсельхоза, с начала года в теплицах собран 1 млн т овощей и зеленых культур (+8% к 2020 году). Овощей открытого грунта собрано более 2,2 млн тонн (на ту же дату в прошлом году - 2,45 млн).

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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