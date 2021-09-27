Число пользователей TikTok превысило миллиард

"Приложение TikTok стало любимой частью жизни людей по всему миру благодаря креативности и оригинальности наших авторов", - говорится на главной странице.

Всего за год число пользователей увеличилось почти в 2 раза, отмечает Коммерсант. Так, в июле прошлого года их было 689 млн человек. А в январе 2018 года - 55 млн.

Отмечается, что в прошлом году TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире. Крупнейшими рынками для него остаются США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия. Сам сервис принадлежит китайской компании ByteDance. При этом в Китае TikTok не работает, вместо него там есть местная версия под названием Douyin.