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27.09.2021 22:24
Рубрика: Власть

Десантники отработают в Крыму маневренную оборону

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Крыму проходит тактическое учение с боевой стрельбой. Его участники - солдаты и офицеры десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийской горной дивизии ВДВ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В ходе учения личный состав подразделений совершит марш комбинированным способом из района базирования на полигоне "Опук" в район выполнения задач, где, используя боевые и маневренные возможности боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", поступивших летом этого года в соединение, овладеют выгодным рубежом", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Далее сценарий маневров предусматривает ведение активной маневренной обороны днем и ночью. В частности, десантники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб из вооружения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", автоматов АК-12, 7,62-мм пулеметов "Печенег", гранатометов РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов "Корд", реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель", автоматических 30-мм гранатометов АГС-30 и снайперского вооружения.

На заключительном этапе военнослужащие десантно-штурмовых батальонов на штатной технике, используя вооружение боевых машин десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ "Ракушка", при поддержке танковых и артиллерийских подразделений отработают наступательные действия. Урон условному противнику они будут наносить огнем из танков Т-72Б3, а также из 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

В Минобороны РФ уточнили, что учение в Крыму продлится до 29 сентября. Всего в нем задействовано около 2 тыс. солдат и офицеров, а также более 100 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ)

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