В 2021 году исполняется 20 лет китайско-российскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ли Юнцюань: Начиная с 1949 года китайско-российские отношения прошли непростой путь развития: от союза к конфронтации, от разрядки и нормализации к стратегическому партнерству.

Последние 20 лет китайско-российские отношения развиваются в конструктивном русле на основе принципов Договора, став важным фактором мира и развития во всем мире и процветания и стабильности в регионе. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, резюмируют процесс развития китайско-российских связей за последние более 70 лет.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве концентрированно воплощает в себе сущность китайско-российских отношений в новую эпоху. В условиях, когда мир сталкивается с невиданными за столетие переменами, развитие и углубление отношений между КНР и РФ имеет большое значение не только для двух стран, но и для всего Евразийского региона и для мира в целом.

1. Договор о добрососедстве дружбе и сотрудничестве как квинтэссенция мудрости китайско-российских отношений

Китай и Россия - крупнейшие соседи, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, в связи с чем китайско-российские отношения имеют особо важное значение для всего мира. Извлеченный из них положительный и отрицательный опыт является достоянием не только для Китая и России, но и для всей системы международных отношений.

В период союзнических отношений царили дружба и взаимопомощь, в период конфронтации - напряженность и чувство утраты, в период разрядки - бессилие и ожидание, в период нормализации - легкость и беспечность, а в эпоху стратегического партнерства - уверенность и спокойствие.

Подписание китайско-советского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи в 1950 году стало знаменательным событием в истории не только нового Китая, но и международного коммунистического движения. СССР как союзник оказал новому социалистическому Китаю значительную политическую поддержку и экономическую помощь, что, в свою очередь, заметно повлияло на его становление и развитие. С присоединением Китая к социалистическому блоку международное коммунистическое движение окрепло, а социализм стал развиваться с новой силой.

Мы с удовлетворением отмечаем, что при совместных усилиях сторон по всем направлениям наше сотрудничество динамично развивается, развивается плодотворно. Успешно реализуются большие стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации и так далее. (Си Цзиньпин, заявление для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Москва, Кремль. 5 июня 2019 г.)

Однако союз между КНР и СССР существовал недолго. К большому сожалению, китайско-советские отношения ухудшились, что в конечном итоге повлекло за собой разрыв двусторонних связей и даже конфронтацию. И Китай, и Советский Союз заплатили высокую цену за противостояние, которое привело к серьезным потерям с обеих сторон. В ситуации, когда два крупных государства, два главных соседа с общей границей протяженностью более 7 тысяч км не могут мирно сосуществовать, не может быть победителей. Процесс распада этого союза демонстрирует, насколько важны в межгосударственных отношениях равенство, взаимное уважение, взаимное доверие и взаимопонимание.

С 1982 года по май 1989 года китайско-советские связи переживали период разрядки. На протяжении этого периода стороны разрешали проблемы, препятствовавшие нормализации отношений. Тогда же состоялась эпохальная встреча лидеров двух стран, на которой товарищ Дэн Сяопин выступил со знаменитым заявлением о необходимости "покончить с прошлым и открыть будущее", и отношения между КНР и СССР нормализовались. Для обоих государств это стало настоящим облегчением - начался новый период китайско-советских отношений. Сегодня Китай и Россия, полагаясь на исторический опыт двустороннего взаимодействия, прилагают усилия для поиска путей развития межгосударственных отношений нового типа.

После распада СССР китайско-российские отношения развивались между двумя странами с разными ценностями, путями развития и общественным строем. В 1996 году главы Китая и России отметили продвижение двусторонних отношений до уровня равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. С этого момента "стратегическое партнерство" стало ориентиром для современных китайско-российских связей и верной формулой двусторонних отношений нового типа.

16 июля 2001 года главы Китая и России на основе извлечения уроков и опыта истории двусторонних связей подписали в Москве Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ стал еще одним договором, определяющим характер двусторонних отношений, после Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи между КНР и СССР, заключенного в 1950 году. Большой договор определяет китайско-российские связи как отношения равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия, в которых стороны уважают пути развития, культурное многообразие и коренные интересы друг друга. Это межгосударственные отношения, основанные на единстве долгосрочных стратегических интересов двух стран. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве выступает в качестве правовой базы китайско-российских связей. После подписания документа двусторонние отношения развиваются в конструктивном и стабильном русле, уровень взаимного доверия непрерывно повышается, торгово-экономическое сотрудничество поднимается на новые высоты, в научно-технические связи постоянно привносятся новшества, контакты в гуманитарной сфере становятся более разнообразными, а привлекательность регионального взаимодействия возрастает. Руководствуясь Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Пекин и Москва смогли разрешить "висящие в воздухе" территориальные вопросы и преодолеть основные барьеры в целях дальнейшего развития двусторонних отношений, что стало важнейшим примером для всех государств, сталкивающихся с подобными проблемами.

Президент РФ Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом переговоров в узком составе. Кремль, Москва. 5 июня 2019 г. Фото: РИА Новости

70-летний исторический опыт китайско-российских отношений показывает, что крупнейшим достижением в них является определение базовых принципов сосуществования, а именно отказ от установления союзнических отношений и конфронтации, ненаправленность против третьих стран и приверженность правилу всегда оставаться добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами.

2. Угрозы и вызовы, стоящие перед Китаем и Россией, в контексте невиданных за столетие колоссальных перемен

"Сегодня мир сталкивается с невиданными за столетие колоссальными переменами", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя нынешнюю обстановку в мире, дал классическое описание глобального исторического процесса.

Крупнейшим изменением в конечном итоге явилась научно-техническая революция, которая трансформировала ход мировой истории. История показывает, что промышленная революция оказала огромное влияние на дальнейшее развитие. Изобретение первой паровой машины в 60-х годах XVII века и дальнейшее ее использование послужили причиной первой промышленной революции, которая привела к полной победе капитализма над феодализмом. Вторая научно-техническая революция в 70-х годах XIX века, ознаменованная изобретением и распространением электричества, стимулировала переход от капитализма свободной конкуренции к монополистическому капитализму, а также стала одним из объективных условий успеха Октябрьской революции в России.

Начавшаяся после Второй мировой войны третья научно-техническая революция, базирующаяся на развитии информационных технологий, стала движущей силой глобализации, которая в некотором роде размыла границы между странами. Некоторые развитые страны монополизируют блага глобализации, что в полной мере обнажает их корыстную сущность. Финансовая олигархия приводит к концентрации ресурсов у "долларовых империй", что провоцирует обострение социального расслоения и увеличение разрыва между развитыми и отсталыми государствами. Это причина распространения популизма в мире - неизбежное последствие насаждения либерализма.

Лидером и крупнейшим бенефициаром этого процесса выступают США, так как именно Америка стоит во главе глобального научно-технического прогресса, возглавляет процесс глобализации и отвечает за формулирование мировых правил геополитической игры. Глобализация способствовала расширению кругозора человечества и возникновению ряда стран с динамично развивающейся экономикой. Тот факт, что США являются лидером этого процесса, свидетельствует о том, что Америка подчинила себе всю систему в целом. Призывы к созданию справедливого мира звучат все чаще, что наносит удар по системе международных отношений, которая характеризуется действиями Америки исключительно в своих интересах, по "закону джунглей". США игнорируют эти призывы и пытаются противостоять глобализации. Однако история движется вперед, и перемены, вызванные научно-технической революцией, побудят великие державы следовать законам исторического развития и отказаться от гегемонии и высокомерия.

Китайско-российское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, основанное на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, воплощает в себе новый тип межгосударственных отношений. Во-первых, и Китай, и Россия подвергаются давлению со стороны США. Вашингтон ввел санкции против РФ и развязал торговую войну против КНР. Такой механизм взаимодействия, базирующийся на менталитете "холодной войны" и преследовании личной выгоды, должен остаться далеко в прошлом. Во-вторых, позиции России и США по вопросам евразийской интеграции значительно различаются. Внезапные критические ситуации и цветные революции в Евразии тесно связаны с "играми" Москвы и Вашингтона в регионе. Попытки США сдерживать своих оппонентов путем создания управляемого, а порой и неуправляемого хаоса серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности.

Ли Юнцюань: Пандемия коронавирусной инфекции нового типа ускорила процесс трансформации в мире, особенно в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в области безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предупреждением, что в дальнейшем человечество столкнется с еще более серьезными вызовами и нужно быть готовыми к борьбе с ними. Сегодня вопросы мира и развития по-прежнему актуальны

В-третьих, сегодня наблюдается распад старой системы международных отношений. Однако построение нового мирового порядка - непростой процесс, который сводится к борьбе гегемонии с принципами равенства и справедливости. Не стоит забывать о том, что мировое развитие характеризуется высокой неопределенностью, поэтому задачи по поддержанию мира и развития во всем мире представляются чрезвычайно сложными.

В-четвертых, в Евразийском регионе, а особенно в Центральной Азии, факторы нестабильности зачастую накладываются друг на друга, и каждая проблема, касающаяся безопасности и развития, может стать поводом для подрыва региональной безопасности и стабильности.

В-пятых, пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала несовершенство существующих в Евразии механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации. Более того, из-за неравномерного развития стран также отмечаются сложности в оказании помощи в чрезвычайной ситуации. В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на заседании Совета глав государств - членов ШОС в 2020 году заявил о необходимости наращивать противоэпидемическое сотрудничество во имя формирования сообщества всеобщего здравоохранения.

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Все вышеперечисленные вызовы и угрозы имеют глубокие корни и не могут быть устранены усилиями одного государства. Китай и Россия должны сотрудничать со странами Евразии, чтобы совместно противостоять факторам, наносящим ущерб региональному развитию и безопасности.

3. Совместное реагирование на вызовы времени Китая и России как стратегических партнеров

Китай переживает период важных стратегических возможностей, однако возможности развития претерпели некоторые изменения.

Изменения на международной арене не могут замедлить темпы возрождения России. Западные страны в значительной степени достигли консенсуса по вопросам препятствования возрождению страны и развитию евразийской интеграции, в эволюции которой Россия играет ведущую роль, что стало одним из ключевых факторов ухудшения отношений между Москвой и Западом.

Китай и Россия разделяют мнения относительно построения полицентричного мира, региональной интеграции и развития двусторонних отношений путем контактов и сотрудничества. Консенсус по ряду этих и других вопросов составляет важную основу китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Это объясняет важность стратегического сотрудничества России и Китая во всех областях, связанных с региональным развитием и стабильностью, а также поддержанием мира и развития во всем мире.

На глобальном уровне Китай и Россия должны поддерживать эффективное сотрудничество в рамках "Группы двадцати", БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других механизмов для защиты своих интересов и формирования справедливого миропорядка.

Экономическая глобализация в значительной степени привела к объединению мировых экономик. В процессе развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, Китай и Россия должны выступать как инициаторы и проводники новых международных отношений, хранители глобального равенства и справедливости, сторонники и драйверы региональной экономической интеграции, защитники коллективной региональной безопасности и сторонники гуманитарных обменов. Необходимы дальнейшее углубление политического взаимного доверия, продвижение практического сотрудничества на основе совместной стратегии развития, укрепление двусторонних отношений с помощью активизации межчеловеческих контактов и культурных обменов. Пока китайско-российские отношения развиваются в конструктивном русле, народы двух стран могут жить в благоденствии, что позволит более эффективно обеспечивать спокойствие и мир в Евразии и во всем мире.

* Полная версия статьи в сборнике "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР".