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27.09.2021 13:11
Рубрика: Общество

В Марокко нашли древнейшие украшения

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Science Advances Фото: Science Advances
Фото: Science Advances

В 16 милях от марокканского города Эс-Сувейра в пещере Бизмун нашли 33 бусины - раковины морских улиток со сделанными человеком отверстиями. Ученые предполагают, что их носили в качестве серег или, что вероятнее, как ожерелье.

Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience
В марокканской пещере нашли древнейшее "ателье" возрастом 120 тысяч лет

Древним украшениям от 142 до 150 тысяч лет. Каждая ракушка длиной чуть больше сантиметра. На них есть следы от износа, значит, их крепили на веревку или одежду. Эти бусины отличаются от найденных ранее на севере и юге Африки только возрастом. Предыдущие находки были не старше 130 тысяч лет. Результаты исследования опубликовали в Science Advances.

Ученые считают, что это самое раннее свидетельство формы невербального человеческого общения намекает на происхождение когнитивных навыков. То есть, человек начал заявлять о себе с помощью декоративных элементов раньше, чем считалось до этого.

Археологи уверены, что такая небольшая деталь, как бусы, говорит о том, что древние люди были заинтересованы в общении не только со своей семьей, но и с другими людьми.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на руководителя исследования Стивена Куна, вероятно, вместо того, чтобы раскрашивать свои тела или лица охрой или углем, как это делали многие люди, мастера по изготовлению бус сделали что-то более долговечное, предполагая, что сообщение, которое они намеревались передать, было прочным и важным. И теперь исследователи мечтают понять, почему люди почувствовали необходимость как-то самовыражаться и когда это произошло. Одна из теорий на этот счет связана с заселением Северной Африки - теперь требовалось отличать своих от чужих. Другая - с тем, что так общались во время холодного и сухого климата. И третья - люди создали кланы для защиты ограниченных ресурсов, и бусы показывали их идентичность.

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