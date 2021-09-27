Эксперт назвала причины тяжелого течения коронавируса

Повлиять на тяжелое течение COVID-19 может генетическая предрасположенность, хронические заболевания и даже курение. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, человек может тяжелее переносить коронавирус из-за трех генов - МАРТ, PIGN и CCR5. Первый из них к тому же способствует развитию неврологических осложнений.

Про хронические заболевания ученые говорили давно, говорит Баранова. "И чем их больше, тем сложнее будет выкарабкаться человеку, заболевшему коронавирусом", - подчеркнула она. Биолог также отметила, что непросто приходится и курильщикам: они тоже, как правило, переносят заболевание тяжело.

Эксперт напомнила, что к летальному исходу пациентов с коронавирусом часто приводит цитокиновый шторм, то есть чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию.

Сегодня уже можно определить заранее, как поведет себя организм. Так, если уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом в десятки раз превышает допустимые значения, то за жизнь человека придется сильно побороться. Во время болезни показательным также может быть содержание ферритина, а до нее можно оценить риски, проверив такой показатель как аутоантитела к интерферонам, заключила биолог.