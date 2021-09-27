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27.09.2021 10:27
Рубрика: В мире

Эксперты: Явных победителей на выборах в ФРГ не оказалось

Текст: Екатерина Забродина
К утру понедельника после выборов в бундестаг в Германии появились первые предварительные итоги голосования - они несколько отличались от обнародованных ранее результатов экзит-полов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии и ХДС/ХСС, как предполагалось, получали почти одинаковые проценты. Согласно новым данным, разрыв между ними чуть увеличился до 1,6 процента в пользу социал-демократов.

Но от этого у немцев вовсе не прибавилось ясности, кто же будет руководить Германией. Накануне и кандидат от СДПГ Олаф Шольц, и лидер консерваторов Армин Лашет объявили, что готовы возглавить новое правительство. Хотя Лашет при этом признал, что его соратники "не могут быть удовлетворены результатами". Коалиционные переговоры еще не начались, однако две партии, разделившие третье и четвертое места, уже вступили в игру. Представители "Зеленых" и свободных демократов дали понять, что вначале проведут переговоры друг с другом, чтобы решить, к кому примкнуть. В немецких СМИ их уже окрестили "делателями канцлеров".

Фото: EPA
В Германии объявлены предварительные итоги парламентских выборов

Как сообщила немецкая Федеральная избирательная комиссия, по итогам гонки СДПГ получает 25,7 процента голосов - это на 5,2 процента больше, чем четыре года назад. Сразу за ней идет блок ХДС/ХСС - у него 24,1 процента. Исторически это худший результат ведущей "народной партии". В 2017 году она получила почти на 9 процентов больше, но и тогда Ангела Меркель была крайне недовольна. За ними с большим отставанием следуют "Зеленые" (14,8 процента). С одной стороны, это на 5,8 процента больше, чем на прошлых выборах. С другой, партия ставила себе совсем другую планку и даже претендовала на кресло канцлера, однако ее кандидат Анналена Бербок признала, что совершила ошибки, которые не позволили "Зеленым" взять желанную высоту. Со стабильным результатом пришла Свободная демократическая партия Германии - у нее 11,5 процента (+0,7). На пятом месте "Альтернатива для Германии" с 10,3 процента голосов (-2,3). Наконец, "Левые" не сумели даже преодолеть пятипроцентный барьер - они получили всего 4,9 процента (-4,3), однако все равно попадают в парламент благодаря победе одномандатников в нескольких округах. Явка оказалась почти столь же высокой, как и четыре года назад. На участках и по почте проголосовали более 76 процентов избирателей.

Тем временем председатель "Зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер объявил, что его партия готовится к переговорам "в очень узком кругу" с либералами о перспективах формирования совместного правительства. "Посмотрим, что у нас общего. Что обещает другая сторона, чтобы это работало", - заявил он в эфире ARD. Депутат СвДП, эксперт по внутренним делам Константин Кюле тоже считает предварительные переговоры о коалиции с "Зелеными" хорошей идеей. В конце концов, обе эти партии на двоих набрали больше, чем ХДС/ХСС и СДПГ. Так что среди самых обсуждаемых сейчас вариантов будущей коалиции - "Ямайка" (ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленые") и "Светофор" (СДПГ, "Зеленые" и СвДП).

Как бы то ни было, "результаты голосования переворачивают баланс сил в Берлине с ног на голову", - признают политические обозреватели Spiegel. В любом случае очевидно, что "эра сильных народных партий подходит к концу". "Уже в конце столь необычной избирательной кампании стало очевидно, что это политический тупик. Никто не является явным победителем, никого автоматически не призывают формировать правительство. В этот воскресный вечер немцам стало ясно, что впереди их ждут тяжелые дни и недели торга и зондирования почвы на предмет возможных политических созвездий", - заключает издание.

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