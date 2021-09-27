В рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится сессия "ESG в российской экономике", посвященная ESG-трансформации энергетических компаний.

Российский ТЭК традиционно является лидером мирового энергетического рынка и одним из ключевых глобальных поставщиков энергетических ресурсов. Чтобы обеспечивать стране такой статус, российские компании реализуют масштабные инфраструктурные проекты, привлекая иностранные инвестиции и обеспечивая доходность. Однако не только экономика проекта сегодня является необходимым элементом его инвестиционной привлекательности. Одно из важнейших значений для компаний приобретают принципы ESG (E - окружающая среда, S - общество, G - управление), следование которым часто принципиально для иностранных партнеров.

Компании, которые ведут свою деятельность, не руководствуясь принципами ESG, рискуют потерять конкурентоспособность. По мнению экспертов, основным фактором неопределенности является будущее крупных экспортоориентированных отраслей - нефтяной, газовой и угольной, суммарно обеспечивающих около 20% ВВП страны.

"Переход к ESG-экономике в энергетическом секторе, как и во всех других областях экономики, является закономерным шагом для сохранения позиций отрасли и для роста. Несмотря на трудности переходного периода, в долгосрочной перспективе поворот в сторону устойчивости окажет положительное влияние. Устойчивая повестка уже сейчас создает для компаний новые возможности: открывает новые рынки и источники капитала", - отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В рамках дискуссии эксперты обсудят, как российскому ТЭК найти баланс между принципами ESG и нуждами экономики, в которой сегодня доминируют углеводородные сектора; как вызовы, которые несут в себе принципы ESG, обратить в возможности; какие преимущества отраслевым компаниям дает ESG-трансформация, а также каковы перспективы развития промышленных регионов и территорий с особым экономическим статусом в контексте ESG.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве 13-15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж". Организаторами форума являются министерство энергетики Российской Федерации, фонд Росконгресс и правительство Москвы.