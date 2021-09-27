Фальков: За время пандемии система высшего образования в РФ стала сильнее

За время пандемии Российская система высшего образования не только смогла выстоять, но и стала сильнее. Об этом заявил в понедельник в рамках Профессорского форума министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче", - цитирует Фалькова ТАСС.

Сложнее всех, по словам Фалькова, пришлось тем, кто планировал научные экспедиции, а доступа к необходимому оборудованию не было.

"Но мы нашли решение, и научные результаты, которых мы добились совместно с коллегами из Российской академии наук, академических институтов, корпоративного сектора, достаточно неплохие", - отметил министр.