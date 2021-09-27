Новости

В Таганроге после отравления детей в аквапарке завели дело 11:07
На Кубани соберут амфоры с помощью искусственного интеллекта 10:56
Умер "крестный отец" Шварценеггера и Сталлоне Бобби Зарем 10:55
ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже 10:51
Володин: Попытки вмешательства в дела России будут постоянными 10:37
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года 10:34
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии 10:30
Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке 10:23
Жителей Воронежа будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте 10:21
В Перми возобновил работу вуз, где произошла стрельба 10:18
Вучич: Если НАТО не отреагирует на ситуацию в Косово, это сделает Сербия 10:09
Новые средства преодоления минных полей создали в России 09:51
Крым с начала года посетили более восьми миллионов туристов 09:45
На Камчатке нашли тела пятерых погибших при крушении Ка-27 09:39
Умер киновед Кирилл Разлогов 09:36
Названы самые недорогие варианты для путешествий по России в октябре 09:35
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19 09:20
На Камчатке начали проверку по факту жесткой посадки вертолета 09:08
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года 08:58
В понедельник в Москве будет плюс 11 градусов и небольшие дожди 07:49
Видео: В Приморье тигр загнал грибников на дерево 06:47
В Германии объявлены предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 10:51
Рубрика: Экономика

ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже

Текст: Матвей Линник

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 сентября направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу

В ФАС пояснили, что с 9 августа компания приостановила размещение заявок на суточных торгах, из-за чего объем продаж газа в августе сократился по отношению к июлю (1,1 млрд кубометров неудовлетворенного спроса), а биржевые цены на голубое топливо начали расти.

"ФАС России обращает внимание, что рекомендации направлены на формирование справедливой стоимости природного ресурса и достижение установленного Правительством Российской Федерации показателя продажи газа на биржевых торгах", - говорится в заявлении.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство ФАС Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года
В Госдуму внесли законопроект о единой системе органов власти
Почти половина россиян выразила готовность переехать в новые города Сибири
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить