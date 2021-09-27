ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 сентября направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что с 9 августа компания приостановила размещение заявок на суточных торгах, из-за чего объем продаж газа в августе сократился по отношению к июлю (1,1 млрд кубометров неудовлетворенного спроса), а биржевые цены на голубое топливо начали расти.

"ФАС России обращает внимание, что рекомендации направлены на формирование справедливой стоимости природного ресурса и достижение установленного Правительством Российской Федерации показателя продажи газа на биржевых торгах", - говорится в заявлении.