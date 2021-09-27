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Фото: Риналь Мухаметов в сериале-триллере "Там, где растет полынь"

Новости
    27.09.2021, 21:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

По бестселлеру Ольги Вингет "Там, где растёт полынь" снимут сериал.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
Фото: Сарик Андреасян снимает эротический триллер с Павлом Прилучным

Анонсирована история "о преодолении страха смерти ради любви", где "мистика выступает метафорой глубинных подростковых страхов и проблем".

Главная героиня - десятиклассница Ульяна, которая заключает сделку с ведьмой. Взамен на вещи трёх погибших знакомых девочки колдунья сохранит жизнь её матери, а героиня "перестает видеть смерти близких людей". В конце концов Ульяна понимает, что ей нужно победить ведьму.

Фото: KION

Экранизация мистического триллера выйдет в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году в оригинальном формате "киносторис" - 6 серий по 15 минут.

В ролях: Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Сабина Ахмедова, Илларион Маров и другие.

Фото: KION

Режиссер - Кирилл Кузин ("Лондонград", грядущий сериал "Отец Сергий").

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