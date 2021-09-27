"Газпром" и Венгрия подписали долгосрочный контракт на поставку газа

Сегодня "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до 2036 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что церемония подписания документа прошла в Будапеште, на ней присутствовали гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто​​​.

Стороны договорились, что "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.

Соглашение вступит в силу 1 октября. Через 10 лет условия контракта могут быть пересмотрены.

В прошлом году Венгрия импортировала из России 8,6 миллиарда кубометров газа.