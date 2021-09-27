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27.09.2021 14:30
Рубрика: Общество

Гидрометцентр рассказал, какой будет предстоящая зима

Текст: Ольга Игнатова
Гидрометцентр представил вероятностный прогноз на предстоящий отопительный сезон - с октября 2021 года по март 2022 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В центре европейской территории только в декабре погода будет близка к климатической норме. А в октябре, ноябре, январе, феврале и марте может быть даже чуть теплее обычного.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи установилась комфортная температура воздуха и морской воды

В октябре нынешнего года выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного округа, на севере Урала и Сибири, а также на большей части Якутии. Холоднее, чем в октябре 2020 года, будет на юге европейской территории. Иными словами, как ранее и прогнозировалось, "бархатный сезон" на черноморских курортах не продлится в течение всего октября, как было в прошлом году.

Последний месяц осени будет теплее обычного на востоке и юге Урала, в Сибири, на большей части Якутии и в Забайкалье.

Холоднее, чем в прошлом году, средняя температура воздуха ожидается на северо-западе и в северной половине азиатской территории страны. Зима начнется с нормальных температур в центре страны. Ниже нормы декабрь прогнозируется на большей части Поволжья, на юге Урала и в юго-западных и центральных районах Сибири.

В январе теплее обычного будет на севере Сибири, на западе Якутии. Средняя температура ниже нормы прогнозируется на Чукотке и на побережье Охотского моря. Теплее, чем в январе 2021 года, прогнозируется на большей части Урала и на западе Сибири.

В феврале выше нормы температура ожидается на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Якутии.

В целом февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части территории России. А вот в большинстве регионов Дальнего Востока - холоднее.

В марте теплее обычного прогнозируется на севере Урала, а также в Якутии. В других регионах Урала и Сибири средняя температура ожидается ниже, чем в марте 2021 года.

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