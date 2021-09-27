Google "похоронил"старые смартфоны на Android

Компания Google отключила смартфоны, работающие на устаревших версиях Android, от своих фирменных сервисов.

Теперь владельцы старых Android-устройств лишены возможности пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими.

Не смогут авторизоваться в Google с 27 сентября обладатели Android-смартфонов на базе версии 2.3.7 Gingerbread и более старших - они будут получать сообщение об ошибке. Чтобы начать пользоваться сервисами снова, пользователям предлагается перейти на девайс под управлением Android 3.0 и новее.