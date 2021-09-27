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Google "похоронил"старые смартфоны на Android

27.09.2021,  
18:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Google отключила смартфоны, работающие на устаревших версиях Android, от своих фирменных сервисов.

Теперь владельцы старых Android-устройств лишены возможности пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими.

В Android появилась новая важная функция

Не смогут авторизоваться в Google с 27 сентября обладатели Android-смартфонов на базе версии 2.3.7 Gingerbread и более старших - они будут получать сообщение об ошибке. Чтобы начать пользоваться сервисами снова, пользователям предлагается перейти на девайс под управлением Android 3.0 и новее.

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