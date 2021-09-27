Юристы предлагают создать бюро по выявлению сомнительных сделок должников

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова предложила создать аудиторские государственные экспертные бюро для оценки тех или иных сделок должника. Это позволит выявлять сомнительные сделки, с помощью которых недобросовестные должники пытаются уйти от исполнения своих обязательств. Говоря простым языком, распродают все, чтобы потом объявить себя банкротами и добиться списания долгов.

Сейчас Минэконономразвития обсуждает законопроект, который прописывает процедуру оспаривания сделок, являющихся прикрытием для операций по выводу активов должника.

Мария Спиридонова отметила, что и сейчас возможно оспаривание сделок, целью которых ставится причинения вреда имущественным интересам кредиторов. Однако четких критериев, каким образом доказать те или иные неправомерные цели, нет. Все основано на субъективном мнении судьи. По ее мнению, необходимо предусмотреть, чтобы суд опирался на заключение аудитора (независимой экспертизы). "Судьи, к сожалению, не могут обладать полным квалифицированным подходам не только в области права, но и в бухгалтерском и налоговом учете, - говорит она. - Считаю, что правильно было бы создать аудиторские государственные экспертные бюро для оценки тех или иных сделок должника".

В свою очередь старший партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Кирилл Горбатов считает, что в предлагаемых ведомством поправках в закон нет необходимости. "На мой взгляд, изменения в закон в данной ситуации являются излишними, поскольку данная проблема давно решена в судебной практике, - говорит он. - Так, Верховный Суд РФ неоднократно давал разъяснения о том, что цепочкой последовательных сделок с разным субъектным составом может прикрываться фактически одна сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара. Также Верховный суд РФ в рамках рассмотрения отдельных споров указывал, что в таких случаях все эти сделки должника по выводу актива, поскольку все они объединены одной целью, могут оспариваться как одна сделка. Таким образом, изменения в закон о банкротстве лишь фиксируют сложившуюся судебную практику".

С ним не согласен партнер "Первой Юридической Сети" Павел Курлат. "Такие изменения представляются вполне актуальными, - говорит он. - Безусловно, внесение данных поправок предоставит заинтересованным лицам больше возможностей обоснования требований об оспаривании сомнительных сделок со ссылкой на их реальное экономическое наполнение. Соответственно, у судов также появится дополнительный правовой инструмент для квалификации действий бенефициаров и менеджмента должника как недобросовестных". По его словам, поправки усложнят недобросовестные действия по выводу активов компании-должника, но полностью не искоренят проблему. "Как впрочем и любой законопроект, - продолжает Павел Курлат. - Актуальным остается вопрос правоприменения: насколько суды будут решительно применять данные нормы".