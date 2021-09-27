Юристы предлагают создать бюро по выявлению сомнительных сделок должников

Новости

Известная поп-певица идет в президенты Болгарии 15:30
Посол РФ в ФРГ: Россия готова работать с любым правительством Германии 15:27
Таиланд с 1 октября сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов 15:23
Видео: В президента Франции кинули предмет, похожий на яйцо 15:03
Путин заявил о необходимости реализовать "Народную программу" "Единой России" 15:01
Внутренние авиаперевозки по России выросли почти на треть к 2019 году 14:46
Видеотрансляция: Путин проводит заседание Совбеза РФ 14:46
Как отдохнули минувшим летом белорусские дети 14:34
Историку Соколову отказали в смягчении приговора 14:34
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры 14:32
Правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий 14:25
Путин назвал бедность непобежденным врагом 14:21
Крашенинников: Решать насчет ограничений по срокам губернаторов будут регионы 14:20
Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдумы 14:19
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске спасли еще одного кота 14:17
Песков о выборах в ФРГ: Надеемся на преемственность в двусторонних отношениях 14:11
В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку 14:01
Эксперимент по такс фри запустят еще в пяти российских регионах 14:00
На Урале объявили экстренное предупреждение из-за метелей 13:56
Детеныш белого медведя вышел к людям на севере Красноярского края 13:52
Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 13:52
Путин не запланировал встречу с Лукашенко в Сочи в ближайшие дни 13:28
СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли люди 13:24
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 13:20
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 14:56
Рубрика: Власть

Юристы предлагают создать бюро по выявлению сомнительных сделок должников

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова предложила создать аудиторские государственные экспертные бюро для оценки тех или иных сделок должника. Это позволит выявлять сомнительные сделки, с помощью которых недобросовестные должники пытаются уйти от исполнения своих обязательств. Говоря простым языком, распродают все, чтобы потом объявить себя банкротами и добиться списания долгов.
Экспертные бюро будут выявлять сомнительные сделки, с помощью которых недобросовестные должники пытаются уйти от исполнения своих обязательств. Фото: iStock Экспертные бюро будут выявлять сомнительные сделки, с помощью которых недобросовестные должники пытаются уйти от исполнения своих обязательств. Фото: iStock
Экспертные бюро будут выявлять сомнительные сделки, с помощью которых недобросовестные должники пытаются уйти от исполнения своих обязательств. Фото: iStock

Сейчас Минэконономразвития обсуждает законопроект, который прописывает процедуру оспаривания сделок, являющихся прикрытием для операций по выводу активов должника.

Фото: Stock.com / PicLeidenschaft
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника

Мария Спиридонова отметила, что и сейчас возможно оспаривание сделок, целью которых ставится причинения вреда имущественным интересам кредиторов. Однако четких критериев, каким образом доказать те или иные неправомерные цели, нет. Все основано на субъективном мнении судьи. По ее мнению, необходимо предусмотреть, чтобы суд опирался на заключение аудитора (независимой экспертизы). "Судьи, к сожалению, не могут обладать полным квалифицированным подходам не только в области права, но и в бухгалтерском и налоговом учете, - говорит она. - Считаю, что правильно было бы создать аудиторские государственные экспертные бюро для оценки тех или иных сделок должника".

В свою очередь старший партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Кирилл Горбатов считает, что в предлагаемых ведомством поправках в закон нет необходимости. "На мой взгляд, изменения в закон в данной ситуации являются излишними, поскольку данная проблема давно решена в судебной практике, - говорит он. - Так, Верховный Суд РФ неоднократно давал разъяснения о том, что цепочкой последовательных сделок с разным субъектным составом может прикрываться фактически одна сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара. Также Верховный суд РФ в рамках рассмотрения отдельных споров указывал, что в таких случаях все эти сделки должника по выводу актива, поскольку все они объединены одной целью, могут оспариваться как одна сделка. Таким образом, изменения в закон о банкротстве лишь фиксируют сложившуюся судебную практику".

С ним не согласен партнер "Первой Юридической Сети" Павел Курлат. "Такие изменения представляются вполне актуальными, - говорит он. - Безусловно, внесение данных поправок предоставит заинтересованным лицам больше возможностей обоснования требований об оспаривании сомнительных сделок со ссылкой на их реальное экономическое наполнение. Соответственно, у судов также появится дополнительный правовой инструмент для квалификации действий бенефициаров и менеджмента должника как недобросовестных". По его словам, поправки усложнят недобросовестные действия по выводу активов компании-должника, но полностью не искоренят проблему. "Как впрочем и любой законопроект, - продолжает Павел Курлат. - Актуальным остается вопрос правоприменения: насколько суды будут решительно применять данные нормы".

Власть Право Гражданское право Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника