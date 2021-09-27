Известная поп-певица идет в президенты Болгарии

Болгарская певица Луна Йорданова подала в ЦИК необходимые документы для участия в президентских выборах, намеченных на 14 ноября текущего года. Как сообщается, 50-летняя исполнительница в жанре поп-фолк собрала нужное количество подписей, чтобы баллотироваться в лидеры республики.

"Тридцать лет я отдавала себя людям. Я могу петь, читать наизусть, дарить любовь и улыбки, чтобы мы вышли из этой серости", - заявила перед журналистами Луна. При этом, как поделилась певица, от нее не стоит ожидать политической риторики и каких-либо обещаний.

"Жизнь - это одно мгновение, и я хочу доставить себе удовольствие проголосовать за саму себя", - откровенно призналась исполнительница и подчеркнула, что "все вокруг является шоу". С последним утверждением поп-дивы сложно не согласиться, глядя на нынешнюю политическую обстановку в Болгарии. Так, из-за неспособности местных партий прийти к компромиссу и создать правительство день выборов пройдет в формате "два в одном" - одновременно с президентскими состоится уже третье за год голосование в парламент.

В качестве предвыборной агитации певице, вероятно, сможет послужить клип 2015 года на ее песню "Луна - президент". В видеоролике исполнительница в костюме супергероини раскидывает налево и направо ведущих болгарских политиков и бизнесменов.