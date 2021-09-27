Новости

Известная поп-певица идет в президенты Болгарии 15:30
Посол РФ в ФРГ: Россия готова работать с любым правительством Германии 15:27
Таиланд с 1 октября сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов 15:23
Видео: В президента Франции кинули предмет, похожий на яйцо 15:03
Путин заявил о необходимости реализовать "Народную программу" "Единой России" 15:01
Внутренние авиаперевозки по России выросли почти на треть к 2019 году 14:46
Видеотрансляция: Путин проводит заседание Совбеза РФ 14:46
Как отдохнули минувшим летом белорусские дети 14:34
Историку Соколову отказали в смягчении приговора 14:34
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры 14:32
Правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий 14:25
Путин назвал бедность непобежденным врагом 14:21
Крашенинников: Решать насчет ограничений по срокам губернаторов будут регионы 14:20
Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдумы 14:19
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске спасли еще одного кота 14:17
Песков о выборах в ФРГ: Надеемся на преемственность в двусторонних отношениях 14:11
В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку 14:01
Эксперимент по такс фри запустят еще в пяти российских регионах 14:00
На Урале объявили экстренное предупреждение из-за метелей 13:56
Детеныш белого медведя вышел к людям на севере Красноярского края 13:52
Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 13:52
Путин не запланировал встречу с Лукашенко в Сочи в ближайшие дни 13:28
СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли люди 13:24
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 13:20
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 15:30
Рубрика: В мире

Известная поп-певица идет в президенты Болгарии

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: instagram.com/luna.yordanova Фото: instagram.com/luna.yordanova
Фото: instagram.com/luna.yordanova

Болгарская певица Луна Йорданова подала в ЦИК необходимые документы для участия в президентских выборах, намеченных на 14 ноября текущего года. Как сообщается, 50-летняя исполнительница в жанре поп-фолк собрала нужное количество подписей, чтобы баллотироваться в лидеры республики.

МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли

"Тридцать лет я отдавала себя людям. Я могу петь, читать наизусть, дарить любовь и улыбки, чтобы мы вышли из этой серости", - заявила перед журналистами Луна. При этом, как поделилась певица, от нее не стоит ожидать политической риторики и каких-либо обещаний.

"Жизнь - это одно мгновение, и я хочу доставить себе удовольствие проголосовать за саму себя", - откровенно призналась исполнительница и подчеркнула, что "все вокруг является шоу". С последним утверждением поп-дивы сложно не согласиться, глядя на нынешнюю политическую обстановку в Болгарии. Так, из-за неспособности местных партий прийти к компромиссу и создать правительство день выборов пройдет в формате "два в одном" - одновременно с президентскими состоится уже третье за год голосование в парламент.

В качестве предвыборной агитации певице, вероятно, сможет послужить клип 2015 года на ее песню "Луна - президент". В видеоролике исполнительница в костюме супергероини раскидывает налево и направо ведущих болгарских политиков и бизнесменов.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью