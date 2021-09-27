Как отдохнули минувшим летом белорусские дети

Около шести тысяч детских оздоровительных лагерей принимали минувшим летом в Беларуси мальчишек и девчонок из всех регионов почти десятимиллионной республики. А по данным официальной статистики, более 345 тысяч детей укрепили свое здоровье санаториях и лагерях Синеокой. Об этом сообщил 27 сентября директор Республиканского центра санаторно-курортного лечения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции в БЕЛТА.

И хотя, уточнил он, "спрос на оздоровление в местных здравницах в этом году превышал предложения, путевками удалось обеспечить всех желающих и нуждающихся детей". Из государственной казны на эти цели было выделено более 46 млн. белорусских рублей, что позволило выйти на показатели 2019 года, пояснил руководитель центра.

А по некоторым категориям подростков, нуждающихся в оздоровлении, уточнил он, удалось даже превысить годовые показатели. Первоначально, по его словам, специалисты планировали направить в здравницы 4500 детей-инвалидов, однако жизнь внесла свои коррективы, и в результате - на отдых удалось отправить 4800 ребят. Кроме того, на свежем воздухе, в санаторных условиях провели минувшее лето еще одиннадцать тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Касаясь эпидемиологической ситуации в ходе отдыха детворы, Болбатовский заверил, что "летняя кампания прошла без крупных вспышек заболевания, хотя и была очень нестабильна. Из 345 тысяч детей в лагерях с дневным пребыванием было зарегистрировано 80 случаев заражения COVID-19, а с круглосуточным пребыванием - 24 случая. Но массового заражения удалось избежать", - пояснил он. Правда, по его словам, "рекомендации медиков в этом году были менее жесткими, чем в прошлом. Тем не менее, наполняемость смен была снижена, в лагерях соблюдали социальное дистанцирование, а массовые мероприятия проводились исключительно на открытом воздухе, везде были размещены и антисептические средства".

Подводя итоги летнего оздоровительного сезона, эксперт сообщил, что на укрепление инфраструктуры лагерей и их подготовку, по предварительным данным, было затрачено более 12 млн белорусских рублей из различных источников финансирования.