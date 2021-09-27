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27.09.2021 21:00
Рубрика: Культура

Очарованная Поднебесной

Как студентка из России открыла для себя Китай
Текст: Виктория Богозова (сотрудник службы международного сотрудничества Донского государственного технического университета)
Российская газета - Спецвыпуск № 221(8572)
Китай… Что нам сразу же вспоминается? Огромное население? Каллиграфия? Шаолиньские монахи? Многовековая культура? Мистика и тайны, начиная с Тибета и заканчивая таинственной Белой пирамидой, которую до сих пор не удалось увидеть ни одному чужеземцу? Что можно сказать о родине бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений?
Виктория Богозова. Виктория Богозова.
Виктория Богозова.

Виктория Богозова поделилась своими размышлениями о Китае и обобщила свой опыт "китайской жизни".

Как я попала в Китай

Фото: Медиакорпорация Китая
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Я училась на факультете "Мировая экономика" по специальности международные экономические отношения. И после 1-го курса я стала задумываться, как стать конкурентоспособным экономистом. А куда в экономике без такого гиганта, как Китай? Никуда… поэтому выбрала изучать китайский язык. Китай и китайский язык был выбран не случайно, это было взвешенное решение.

В первый раз я поехала в Китай, когда мне было еще 19. Я отправилась в Пекин на летние каникулы, а потом ездила туда в языковую школу три года подряд: учила язык, знакомилась с местными обычаями и традициями.

После окончания университета в 2013 году я попала на языковые курсы в Пекинский университет. В то время я уже была самостоятельной. Поменялся и мой образ жизни, он уже перестал напоминать мою прежнюю беззаботную студенческую жизнь. Я столкнулась с реалиями китайских студентов: учеба, уроки, сессия… Отдельно стоит упомянуть бытовые моменты: поиск квартиры, общение с хозяином, с соседями, с продавцами на местном рынке, с сотрудниками банков, с преподавателями университета, просто общение с китайцами. Все это "затягивало" меня в "китайскую" жизнь, приходилось мыслить и действовать, как китаец.

Как привыкнуть к Китаю

Думаю, адаптироваться можно почти к любым условиям, все зависит от того, чего мы хотим и что мы ожидаем от "заграничной жизни". Мне было комфортно в Пекине, для меня там было все необходимое для интересной жизни, но не могу сказать, что "китайский образ жизни" стопроцентно подходит всем. Конечно же, есть свои нюансы в поведении и привычках. Вообще, про особенности и менталитет людей в Китае можно говорить вечно. Китай очень разношерстная страна. Даже в одном городе, даже на одной улице можно столкнуться с разными традициями, привычками, обычаями. Только привык к одному обычаю, как тут же можешь столкнуться совершенно иной трактовкой той же традиции. Огромной проблемой для меня стала местная экология, качество воздуха. Слышала, что в Китае активно борются с загрязнением, и эта работа уже принесла ощутимые плоды.

Китай - необычная страна. Даже в одном городе, на одной улице можно столкнуться с разными традициями, привычками, обычаями.

Как жить "по-китайски"

От китайского образа жизни я заимствовала важную особенность: никогда никуда не торопиться. Китайцы очень расслаблены, они не напрягаются по пустякам, не реагируют на бытовые неурядицы так бурно, как мы. Они всегда спокойны. Мне сейчас это очень помогает в жизни. Я всегда вспоминаю спокойные лица китайцев, стараюсь всегда поступать так же спокойно.

Этот спокойный образ жизни давался мне сложно первое время. Я привыкла к русской суете и к нашим эмоциям "через край". Я не понимала, почему все китайцы "медленные" с "невозмутимыми лицами". На первых порах мне было сложно, но потом я поняла, это в этом заключается философия жизни: нужно сохранять внутреннюю энергию и не растрачивать ее понапрасну.

Языковой барьер

Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации молодежи г. Циндао
Молодежь России и Китая работает вместе ради будущего

Языковой барьер никогда не был проблемой, в Китае очень много иностранцев, все мы общались на английском. Когда не хватало знаний английского, мы всегда выкручивались, что делало наше общение еще более интересным и забавным. Или же зачастую пользовались электронными словарями.

Китайцы очень лояльные к иностранцам, которые изучают их язык, поэтому при общении с ними стрессовых ситуаций не возникает. Они всегда входят в положение, начинают говорить медленнее и проще, дают собеседнику время подумать, а некоторые вспоминают школьный английский.

Как стать частью китайской жизни?

Мне в этом плане помогли личная мотивация и тесное общение: раз уж я решилась на переезд в другую страну, значит, надо приспосабливаться! Китайцы охотно делятся с иностранцами знаниями о своей культуре, они с радостью рассказывают про свою страну, историю, обычаи. Китайцы вообще очень патриотичный народ, они бережно относятся к своему духовному богатству. Они всегда с любовью и теплотой рассказывают обо всем, что происходит в их стране, эта любовь к Родине действительно "заражает".

Виктория Богозова: Китай и китайский язык я выбрала неслучайно, это было взвешенное решение. Фото: Медиакорпорация Китая

В Китае я занялась ушу, традиционной китайской гимнастикой тайцзицюань, научилась играть в кости - маджонг. А еще я освоила танцы. У китайцев принято вечером выходить на разные городские площадки, чтобы просто… потанцевать. Это очень интересно и заряжает энергией. В основном танцуют пожилые люди.

"Общие" праздники
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В Китае есть традиционные праздники, напоминающие наши. Например, Праздник весны - китайский Новый год. У нас ведь тоже есть праздник с такой же смысловой нагрузкой, это Масленица, когда мы провожаем зиму и встречаем весну. Эти праздники отмечаются почти в одно и то же время. Когда мы на Рождество едим кутью, у китайцев тоже есть праздник, когда принято есть сладкую кашу с орешками. И еще у них есть праздник, когда детки раскрашивают яйца, как и мы на Пасху. Этот праздник тоже приходится на весну.

Время, проведенное в Китае, стало поистине незабываемым. Это удивительная и необычная страна, которая никого не оставит равнодушным.

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