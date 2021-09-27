Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG. Фото: SRG

Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG.

Как трансформировался рынок оценки за последнее время и что происходит с профессией оценщика?

Федор Спиридонов: Оценка - важный инструмент рыночной экономики. Однако сегодня в отрасли сложилась непростая ситуация, которая в то же время подготовила почву для перемен.

Всеобщий тренд на цифровизацию не обошел оценку стороной, он существенно стимулирует развитие рынка. Сдерживающим же фактором является все еще сохранившееся недоверие к оценочному сообществу.

Действительно, на рынке есть компании, в основном малоизвестные, которые проводят некачественную оценку и не дорожат репутацией. Этому способствуют существующие правила проведения закупочных процедур, где ключевое внимание уделяется цене, а также тенденции из прошлого. Например, лет десять назад заказать результат оценки было довольно просто, и у многих подобные представления сохранились до сих пор.

Однако рынок сильно изменился. Он стал меньше: сократились объемы оценки для залогов - банки взяли на себя эту функцию. Но при этом "очистился" благодаря комплексу мероприятий.

Какие это мероприятия?

Федор Спиридонов: Были внедрены дисциплинарные меры, позволяющие исключать оценщиков из отрасли за нарушение правил. Появились стандарты и требования: чтобы войти в профессию, необходимо начинать с должности ассистента, обучаться и подтвердить знания на экзамене. Кроме того, экзамены специалистам придется сдавать регулярно. Все перечисленное подводит к мысли, что настало время дать оценщикам проявить себя.

Профессия действительно меняется. С одной стороны, она требует больше узкоотраслевых знаний, с другой - становится более комплексной. Но в целом оценка по-прежнему важна и необходима, поскольку именно она является арбитражем сделки.

Расскажите,отразился ли кризис прошлого года на бизнесе вашей группы,и какие результаты вы ожидаете в 2021 году?

Федор Спиридонов: Для группы 2020 год в целом сложился успешно. В сегменте оценочного бизнеса по итогам года SRG показала рост, хотя он и не был постоянным впериодах.Во время первой волны пандемиивесь бизнес перестраивалпроцессы и осваивал удаленку. Не у всех наших заказчиков получалось адаптироваться быстро, как следствие - замедлились процессы, и уже во втором квартале мы зафиксировали снижение объемов оценочных услуг. Но постепенно ситуация стабилизировалась.

Важным стабилизирующим фактором для нас стало то, что у нас не произошло оттока клиентов.

В целом любую ситуацию, какой бы стрессовой она ни казалась, следует воспринимать как опыт и стараться извлекать из него пользу для бизнеса. Например, для нас стал полезным переход в онлайн, в том числе в части мероприятий. Завремя пандемии рынок привык к видеоконференциям и по достоинству оценил ихпреимущества. SRG не стала исключением -в этом году, 8 октября, мы проведем международную конференцию по оценочной деятельности (МКОД-2021) онлайн, ориентируясь на опыт прошлого года. Такой форматпозволилсущественно расширить географию участников и сделать мероприятие более доступным для оценочного сообщества.

Таким образом, мы стараемся постоянно искать пути развития и повышения экспертизы отрасли, работая, в том числе, над собственными продуктами и компетенциями. Безусловно, это ответ на вызовы времени. Но это ответ со знаком плюс: не оптимизация, не снижение темпов, а наоборот, продолжение повседневной работы, направленной на изучение потребностей рынка, обновление портфеля услуг, усиление команд, проработку и повышение потребительской ценности продуктов. Ожидаем, что выбранная стратегия естественного роста позволит нам усилить результаты прошлого периода.

На чем вы сейчас акцентируете внимание в рамках развития вашей группы?

Федор Спиридонов: Люди и кадровый потенциал всегда были и остаются основным ресурсом воценочном бизнесе. И мы не исключение: делаем ставку на развитие собственных экспертов, начиная с ассистентов. В то же время мы всегда "за", когда к нам приходят профессионалы с рынка. Как и в IT-сфере, стараемся создать для специалистов оценочной практики конкурентные условия труда: обучающие классы, систему грейдов, обеспечивающую понятный карьерный рост, наконец, интересные проекты, которые ценны для получения опыта.

На ваш взгляд, актуальна ли тема цифровизации для сферы оценки?

Федор Спиридонов: Цифровизация - вызов времени, которому надо соответствовать. Сегодня SRG вполне может назвать себя одной из самых технологичных компаний воценочной сфере. Мы создали удобный сервис для проведения точной оценки в ипотечном сегменте. Платформа называется"Легкая ипотека"и сегодня она установлена в большинстве ведущих банков. Система работает непрерывно 24/7, и мы стремимся к улучшению показателей. Это не что иное, как цифровая трансформация в части ипотечного рынка, где много типовых случаев, но при этом есть и уникальные проекты. Внедрение математических алгоритмов позволяет точно оценивать, проверять, помогать оценщикам делать их работу качественнее. Мы "прокачиваем" экспертизу вчасти сопровождения всей ипотечной сделки, агрегируя туда внешних участников. Насегодняшний день это оценочные и страховые компании.

В части коммерческой недвижимости SRG располагает достаточно большой базой данных и на текущий момент структурирует ее, создавая удобный инструмент для многофакторного анализа объектов недвижимости. Мы делаем аналитику рынка различных сегментов недвижимости во всех регионах, что дает возможность нашим клиентам оперативно получать актуальные сведения об объектах оценки и изменениях рынка. Наше решение уже используется в сегменте МСБ, оно удобно для банков - для них это возможность отдать оценку коммерческих объектов на аутсорсинг.

Как вы в целом могли бы охарактеризовать текущую потребность банков в оценке?

Федор Спиридонов: Поскольку оценка для целей залога не является обязательной, то в банковской системе есть три разнонаправленных вектора развития.

Часть банков располагает собственными службами, которые способны оценить типовые объекты и не перекладывать эти затраты на заемщика. Еще одна часть банков отдает оценку на аутсорсинг как непрофильную функцию, при этом развивает IT-сопровождение продукта с системными партнерами-оценщиками, внедряет системы автоматического скоринга стоимости, постоянно улучшая и ускоряя сервис, делая его максимально комфортным для заемщика, но оставляет контроль за собой. Сохраняется итрадиционная модель взаимодействия банка и оценщика, когда заемщик заказывает отчет за свой счет у аккредитованной компании и несет его в банк на проверку. Однако доля таких взаимоотношений сокращается.

При этом для работы с нетиповыми объектами, требующими специализированных отраслевых знаний, квалифицированной команды, смежной маркетинговой или строительной экспертизы, банки обращаются к консультантам-оценщикам.

Таким образом, будущее оценки для целей залога мы видим в автоматизированном скоринге и контроле стоимости типовых залогов. При этом понятие "типовые" будет постоянно расширяться. Если скорость обработки и принятия решений по автоматизированным скоринговым системам повысится, а точность будет иметь допустимые отклонения, то такие решения составят конкуренцию поэффективности внутренним службам банков.

Какова же тогда роль оценщика в этих усложняющихся условиях работы?

Федор Спиридонов: Основной вектор - слушать и слышать своего клиента. Понимать проблему ипредлагать решение на шаг вперед. Это значит, что архиважно и сегодня, и завтра смотреть не только на то, что ты хорошо делаешь, а на потребности рынка и адаптировать свой бизнес, продукты и услуги под них.

Одна из очевидных потребностей сегодня - комплексность продукта. Вот почему, например, наш бизнес уже давно перестал быть просто оценочным - мы превратились вконсалтинговую группу. Наша команда ведет активную работу над развитием комплексной экспертизы для банков. Помимо оценки мы можем предложить им, исходя из особенностей проекта, дополнительную техническую экспертизу, маркетинговые исследования, строительную экспертизу и другие услуги. Все эти компетенции связаны между собой и в результате позволяют предоставить банку полную картину по проекту с учетом возможных рисков, на основе которой можно принять эффективное решение. Развитие комплексности продукта влечет расширение команд во всех этих направлениях.

Очевидно, что оценочная отрасль сегодня нуждается в поддержке - причем как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства. Какая работа ведется в этом направлении?

Федор Спиридонов: Есть несколько способов поддержать отрасль. Один из них - изменение законодательства в сфере закупок. И здесь оценочному сообществу нужна помощь государства. Сейчас при госзакупках на оценочные услуги заказчик ориентируется в первую очередь на стоимость и в меньшей степени - на неценовые факторы: квалификацию, опыт, деловую репутацию и др. Соотношение составляет 60:40. Если удастся сделать так, чтобы неценовые критерии занимали до 70%, оценочная отрасль получит значительный стимул для развития. В рамках работы профильного комитета "Деловой России" мы стараемся инициировать эти изменения, и Минэкономразвития уже нас поддержало.

Еще один шаг - создание апелляционного органа при Минэкономразвития. В случае эффективной работы этого инструмента банки вполне могут присмотреться к нему, поскольку сейчас, когда они доказывают стоимость залогов ЦБ, у них нет аналога в досудебном регулировании. Да и ЦБ мог бы снять с себя часть нагрузки. Наверняка в этом механизме будут задействованы оценщики, что также поспособствует развитию отрасли.