Как и эта парочка у замка Святого Ангела в Риме, итальянцы - народ тактильный. Объятия помогают снимать эмоциональное напряжение, почувствовать защищенность. Поэтому сохраняющиеся уже второй год из-за пандемии требования избегать тесных контактов и объятий даются жителям Апеннин особенно тяжело. Поэтому хотя у нового "Места для объятий" в Риме явный коммерческий привкус, спрос на услугу имеется. Фото: GettyImages