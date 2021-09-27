В Великобритании искусственному интеллекту отказали в праве изобретать
В 2018 году Стивен Талер, автор ИИ под названием Dabus, подал две заявки на патент: одну на особенный тип контейнера для пищевых продуктов, а вторую - на специальный проблесковый маячок. Однако он не назвал себя автором изобретений, а утверждал, что их создал искусственный интеллект.
В Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании, которое занимается регистрацией патентов, изобретателю отказали и заявили, что автором патентов может быть только человек. Тогда Талер подал иск в Верховный суд Великобритании, но проиграл. Однако изобретатель на этом не успокоился и пошел в Апелляционный суд. Его главный аргумент заключался в том, что ИИ может обладать теми же правами, что и человек.
Но судья Элизабет Лейнг постановила, что лишь человек может быть изобретателем. "Патент - это законное право, оно может быть даровано только человеку", - заключила она. Апелляционный суд подтвердил решение Верховного суда Великобритании.
Изобретатель не успокоился и подал аналогичные иски и в других странах. Например, в августе австралийский судья постановил, что ИИ может претендовать на патент и считаться автором изобретения. А в США суд встал на сторону Управления по патентам и торговым знакам, которое указало, что "только физические лица могут быть названы изобретателями и время ИИ еще не пришло".
ИИ нельзя назвать изобретателем, поскольку у нейросети нет цели и желаний - она лишь пытается повторить логику того, что имитирует, говорит Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft в России. "Объем знаний любой нейросети ограничен количеством информации, который предоставил ей человек", - поясняет он.
По словам эксперта, на стыке искусства и технологий получаются любопытные проекты. Например, портрет Эдмонда де Белами, который был продан на аукционе Christie s за 432,5 тыс. долл. "Также ИИ весьма неплохо умеет создавать тексты. Генерирует же он их на основе огромного объема информации, используя вероятностную модель для подбора слов по смыслу. К примеру, модель GPT-3 от OpenAI, которая создает статьи, сценарии, была обучена на 570 Гб текстовой информации", - заключает Сереченко.
В будущем с развитием технологий и решением этических вопросов ИИ могут признать изобретателем, полагает Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. Он считает, что скоро технологии ИИ станут более совершенными и их могут уравнять в правах с людьми.
В России пока не было случаев, что кто-либо пытался зарегистрировать ИИ автором патента. "По российскому законодательству ИИ не может быть автором произведений, поскольку ГК РФ абсолютно определенно говорит, что автором изобретения может быть только "гражданин" или "творческий коллектив", фактически это означает что это может быть только человек", - утверждает Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании "ЭБР".
Юрист уверен, что авторами любого патента должны считаться разработчики ИИ, которые его создали. "Такой подход исключит спорные ситуации, которые могут возникнуть в судебной практике. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием созданного программой результата", - заключает Журавлев.
Искусственный интеллект не является ни физическим лицом, ни организацией, поэтому он не может обладать какими-либо правами на изобретение. "В актуальной российской практике в случае регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью ИИ, в качестве авторов указываются физические лица, а в качестве правообладателя - организации. Например, правообладателем программы Artificial Vision ("Искусственное зрение")", созданной посредством нейросети ruGPT-3, является ПАО "Сбербанк России", - объясняет Борис Едидин, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.
Российское право рассматривает ИИ исключительно как объект, чью деятельность можно регулировать, но у ИИ не возникает никаких прав или обязанностей - они могут быть только у лиц, которые создают или используют этот ИИ, говорит Вадим Перевалов, преподаватель Moscow Digital School. "По Гражданскому кодексу право на получение патента первоначально всегда возникает у автора - физического лица, и только после этого переходит работодателю или иным лицам по закону или по заключенному изобретателем договору (ст. 1357 ГК РФ). То есть в случае когда "автором" является ИИ, а не человек, патентным правам в принципе не у кого возникнуть", - заключает Перевалов.
В бельгийском Генте шумных водителей лишают машин
По новым правилам машины у нарушителей тишины конфискуют на срок не менее 72 часов. При этом они сами должны оплачивать расходы на буксировку и хранение авто. Решение о том, нарушил ли водитель шумовой лимит, принимают местные полицейские. Новые меры будут действовать до конца года, а после власти оценят их эффективность, пишет газета Guardian. По словам Брэма Ван Лоо, советника мэра Гента по правовым вопросам и вопросам безопасности, пока еще подводить итоги рано, но уже сейчас местные жители говорят, что довольны изменениями.
В соседних Нидерландах власти Роттердама тоже взялись за шумных водителей. В рамках эксперимента прошлым летом в трех точках в центре города установили камеры и звуковые мониторы. Как выяснилось, шумовой лимит превысили примерно три процента водителей (это около 100 машин). Одно транспортное средство и вовсе нарушило ограничения по шуму 15 раз за день. По действующим правилам, чтобы изъять у громкого водителя машину, роттердамская полиция должна сначала отправить ее на техосмотр и там зафиксировать, что шум от нее действительно превышает норму. На деле это оказывается долгим процессом, поэтому власти все еще думают, как бы упростить процедуру "отлова" и наказания любителей пошуметь. По данным ВОЗ, шумовое загрязнение нередко вызывает проблемы со слухом, болезни сердца. Допустимый порог шума, который не наносит вреда людям, составляет 55 децибел. Но в одной только Европейской экономической зоне 113 миллионов человек страдают от дорожного шума, превышающего этот показатель. Из них 36 миллионов подвержены воздействию шума выше 65 децибел.
Как сообщил "РГ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, уже завтра парламент столицы начнет рассматривать пакет предложений мэра Сергея Собянина об усилении ответственности за громкую музыку и выхлопы от автомобилей и байков.
"Пакет Собянина" предполагает изменения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Как заявил Шапошников, парламент столицы в случае поддержки депутатов готов выйти в Госдуму с инициативой о наделении регионов правом самим установить штрафы за нарушение тишины и покоя от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя вместо действующего штрафа в 500 рублей. Во-вторых, поправки Собянина предусматривают использование камер с шумомерами, чтобы за нарушителями не приходилось бегать и ловить их за руку. В-третьих, мэр Москвы по аналогии с коллегой из Гента предложил задерживать транспорт до устранения нарушений.
Конкретно в Москве за нарушение покоя с 23.00 до 7.00 Собянин предлагает установить прогрессивный штраф для водителей - с 5 тыс. руб. для физических и с 50 тыс. руб. - для юридических лиц. Этот минимум предполагается для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил и для авто до 200 "лошадей". Далее - по 250 руб. плюсом за каждые 10 "сил".
"Законопослушным автомобилистам ничего не угрожает, - уверен Шапошников. - Штрафы коснутся тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом, что как раз и приводит к повышенному уровню шума".
Подготовил Сергей Бабкин
Ставка на ветроэнергетику загоняет Германию в уголь
В земле Бавария, например, за последние два года не было подано ни одной заявки на строительство ветряных электростанций. Как пишут местные СМИ, жители вместе с защитниками природы и противниками теории изменения климата создают "слишком токсичную атмосферу" для успешной реализации проекта полной декарбонизации Германии. Кроме того, в Баварии c 2014 года действует правило, обязывающее возводить ветряные турбины на определенном удалении от ближайших строений - на расстоянии не менее чем в 10 раз превышающем высоту (до самого кончика верхней лопасти. - Прим. "РГ") ветрогенератора. Помимо очевидного негативного изменения визуального восприятия окружающего ландшафта, жители немецких деревень и городов жалуются на шум и вред, который ветряки наносят окружающей среде.
Адепты "зеленой" энергетики хотят радикально изменить ситуацию и принять закон, который бы зарезервировал до 2% территории Германии под строительство ветряных ферм. Насколько быстро это получится сделать и удастся ли вообще покажет процесс формирования нового правительства по итогам состоявшихся выборов в ФРГ.
Помимо проблемы в лице простых немцев, отказывающихся жить в окружении леса из ветряных мельниц, у новых властей вскоре возникнут сложности с утилизацией уже установленных ветряков из-за их износа. По разным оценкам около 6 тысяч ветряных турбин в Европе, включая установленные в Германии, придется разобрать уже к 2030 году. И если 90% такого ветряка подлежит обычной утилизации, то оставшиеся 10% - это сложные материалы, практически не подлежащие переработке.
До сих пор Германия и ее европейские соседи продавали часть отработавших свой срок ветряков в другие страны, включая Украину. Но по мере роста числа списанных ветрогенераторов, очевидно, способность их выгодно продать в третьи страны будет снижаться.
Значительную часть энергобаланса нашей страны занимают низкоуглеродные источники энергии - гидроэлектростанции (около 20%) и атомные электростанции (19%). Доля солнечной и ветровой генерации в России - 1%, поэтому говорить о проблемах, связанных с их развитием, пока не приходится.
Распространенное мнение, что возобновляемая энергетика не представляет угрозы для экологии, далеко от истины. Ветряки и солнечные батареи побеждают генерацию на ископаемых источниках - угле и газе - только по одному параметру - размеру углеродного следа. У солнечных панелей он равен - 44 грамма CO2 на киловатт-час, ветровых генераторов - 11 граммов CO2 на киловатт-час, газовых электростанций - 450 граммов CO2 на киловатт-час, а угольных - 1000 граммов CO2 на киловатт-час. Но если смотреть только по углеродному следу, то самая чистая будет атомная энергетика - 9 граммов CO2 на киловатт-час.
Впрочем, негативное воздействие на окружающую среду нельзя сводить только к углеродному следу. Как это не парадоксально, главная проблема ветряков и солнечных панелей в масштабе их распространения. Их производство требует увеличения добычи таких элементов, как литий, кобальт, никель и других, следствием чего становятся иссушение почвы и загрязнение воздуха. Аналогичные проблемы с утилизацией отработавших свое аккумуляторов и комплектующих возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Пока их вторичная переработка - дорогое удовольствие. А отходы от работы растут по мере увеличения доли ВИЭ в энергобалансе.
Есть вопросы и к работе ВИЭ. Ветряки создают сильную вибрацию, именно поэтому в промышленных объемах их устанавливают на расстоянии от человеческого жилья. Но животных никто не спрашивает. Поля солнечных электростанций изменяют микроклимат на занимаемых ими территориях. Чем больше площадь поля, тем значительнее изменения.
Справедливости ради нужно отметить, что едва ли газовая или угольная электростанция благотворнее бы повлияла на экологию, если бы заменила, например, ветропарк или поле солнечных панелей.
Подготовил Сергей Тихонов
В Риме появилось "Место для объятий"
Не так давно в Риме появился первый в мире уголок, где этот пробел можно восполнить - правда, за деньги. Первые робкие попытки вернуть людям радость общения с близкими были сделаны в самый разгар пандемии. Сразу в нескольких "домах отдыха" (так деликатно в Италии называют дома престарелых) были оборудованы так называемые "комнаты объятий", в которых пожилые люди благодаря занавескам из гибкого пластика и длинным перчаткам, могли не только увидеть своих родных и близких, но и прижаться к ним, не рискуя заразиться. По наблюдению медиков, посещение этих комнат стало отличным дополнением к лекарственной терапии.
Теперь в итальянской столице появилось коммерческое учреждение со странным на первый взгляд названием "Место для объятий" (Cuddle Place). За определенную плату здесь готовы приголубить любого. На одноименном сайте можно выбрать курс из 10, 15, 20, 30 и 45 объятий, в зависимости от потребности и жизненной ситуации. Сеансы длятся от получаса до двух часов, а их стоимость начинается от 60 евро.
Основатели центра и единственные его сотрудницы Энрика Скамбия и Лаура Нардини заверяют: их цель заключается вовсе не в банальном желании обогатиться на чужой "беде". Ими двигало желание создать инновационное место, где можно вновь обрести душевный покой и равновесие "за счет принципиально нового коммуникационного подхода". Для пущей убедительности Скамбия и Нардини ссылаются на многочисленные научные исследования, утверждающие, что именно объятия помогают людям снять эмоциональное напряжение, а также почувствовать себя более защищенными и нужными.
Cеансы в том числе рекомендованы людям, переживающим тяжелую жизненную ситуацию, такую, как, например, развод или потерю близкого человека. Судя по восторженным отзывам клиентов, которые размещены в социальных сетях "Места для объятий", они вполне довольны результатом и рассчитывают на долгосрочный эффект.
Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ
Итальянский опыт - это как наши "Места для поцелуев" в кинотеатрах. Только время сильно изменилось.
И куда потом после этих "обнимашек" за деньги люди пойдут, получив на миг утешение? На улицу разносить ковид, даже если они привиты? Дело даже не в сервисе за 60 евро, который не по карману среднестатистическому россиянину. И не в прагматизме (на грани цинизма) европейской культуры. И даже не в почти всегда симпатичном нам итальянском менталитете, взрывном темпераменте и тяге к тактильности. Дело как в раз в тех общечеловеческих маркерах, которые, как ни крути, а расставлять надо. И они, пусть с трудом, но выстраиваются. Разве каждый из нас не ловил себя на том, что раньше он легко подавал руку, когда здоровался, а то и обнимался, а теперь ограничивается деликатным кивком головы? Но улыбается-то пошире. И за сдержанность глазами извиняется перед собеседником дольше, чем надо. И так и надо. Это нормальный инстинкт самосохранения, и личного, и нас, как человеческого вида.
Разумеется, без ласки никто, особенно дети, не может. Без нее деформируется личность. Так и будьте ласковы с теми, с кем близки и кому доверяете. А широким контактам и общению надо искать вербальную замену. И для того, чтобы людей не заражать инфекцией, и для того, чтобы нечаянно не инфицировать никого "короной" хамства.
На мой взгляд, агрессии в интернете, как и сетевому одиночеству, например, может противостоять "Директория душевных разговоров". Это у нас в стране придуманный межвузовский проект, и он уже хоть и робко, но теснит сетевую вседозволенность. И это признак желания людей сохранить свое духовное здоровье. Итальянские "Места для объятий" - тоже поиск такого здоровья. Но хотелось, чтобы это было без блажи и попыток на этом заработать. Потом, я думаю, весь этот опыт поиска отомрет. Это выдох ковидной эпохи.
Подготовил Владимир Емельяненко