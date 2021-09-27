Китай отстоял права своей гражданки, арестованной по запросу США в Канаде

Резонансная политико-юридическая баталия между США и Китаем, в которую американцы неуклюже втянули своего союзника - Канаду, завершилась убедительной победой Пекина. В минувшее выходные состоялся неожиданный "размен" задержанной три года назад по американскому запросу в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу на двух канадских граждан, арестованных в КНР по подозрению в шпионаже.

Этот громкий международный скандал вокруг задержания финдиректора Huawei примечателен по многим причинам. Прежде всего, он стал очередным подтверждением готовности Вашингтона экстерриториально применять свое национальное законодательство для уголовного преследования интересующих США иностранцев на территории третьих стран. Именно так и произошло с китайской гражданкой Мэн Ваньчжоу - 49-летней дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя - которую в декабре 2018 года арестовали в Канаде по выдвинутым против этой компании в США обвинениям. В частности, они касались продажи Ирану телекоммуникационного оборудования Huawei в обход антииранских санкций США, а также предоставления якобы недостоверных сведений банку HSBC об этом "запрещенном" сотрудничестве.

Впрочем, с самого начала было очевидно, что одними криминальными претензиями к весьма влиятельной в КНР женщине дело не ограничивалось - арест хорошо информированной о коммерческих секретах Huawei китаянки с запросом на ее экстрадицию для "справедливого суда" в Америку произошел в разгар эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а также начатой Вашингтоном санкционной травли китайского IT-гиганта. Компанию обвиняли и в кибершпионаже, и хищении технологий из США, и финансовых махинациях, и много еще в чем. В этой связи политический характер этого дела, "сфабрикованные для подавления высокотехнологичных компаний страны обвинения" и "необоснованно" отведенная Ваньчжоу роль "заложницы" были предельно ясны официальному Пекину.

В результате жесткий ответ КНР не заставил себя ждать. Уже спустя 9 дней после ареста спецслужбами Канады летевшей транзитом через Ванкувер топ-менеджера Huawei в Китае задержали двух канадцев - бывшего дипломата Майкла Коврига и консультанта Майкла Спэйвора. Обоим предъявили обвинения в шпионаже. Такой неожиданный для втянутой в эту историю Оттавы оборот дела полностью поломал планы США. Вокруг премьера Канады Джастина Трюдо разгорелся внутриполитический скандал из-за "подставы" со стороны американцев, в результате чего ответный удар пришелся по самим же канадцам. С тех пор ни о какой экстрадиции в Америку Мэн Ваньчжоу речь уже не шла, а озабоченные судьбой собственных граждан канадские власти на время судебных разбирательств быстро отпустили ее под домашний арест. Задержанные же канадцы все последние три года оставались за решеткой, а одного из них народный суд города Даньдун даже успел приговорить к 11 годам тюрьмы.

На этом фоне и под давлением властей Канады прокуратура США пошла на сделку, согласившись отсрочить судебное преследование так и не признавшей свою вину фигурантки до 1 декабря 2022 года. После чего Мэн Ваньчжоу чартерным рейсом вылетела в Китай, где в субботу ее встретили как настоящего героя. Как сообщили китайские СМИ, перед трапом прибывшего в город Шэньчжэнь самолета с дочкой основателя Huawei была выложена красная дорожка, а местные жители держали в руках транспаранты с надписями: "Вы в одиночку устояли перед нападками американских империалистов, которые длились три года". В ответ вышедшая в красном (под цвет госфлага КНР) платье Мэн Ваньчжоу поблагодарила "сильную компартию, правительство и любимую родину, без которых свобода была бы невозможна". Издание Global Times (структурно входит в официальный печатный орган компартии КНР "Жэньминь жибао"), расценило произошедшее в качестве "важного прогресса китайской дипломатии" и "свидетельства растущей международной мощи Китая".

Мэн Ваньчжоу поблагодарила "сильную компартию, правительство и любимую родину, без которых свобода была бы невозможна"

В результате явно достигнутой договоренности о "размене" между США, Китаем и Канадой на родину вернулись и оба отпущенных Пекином из-под стражи Майкла. Ковриг и Спэйвор добирались домой в сопровождении канадского посла в КНР, а в аэропорту города Калгари в субботу их встретил премьер Трюдо. Впрочем, торжественность момента омрачили многочисленные публикации в канадских СМИ, прямо указывающие на победителя этой трехлетней саги.

Так, газета The Globe and Mail пишет о "жестком уроке, который Канада будет помнить еще долгое время". А комментатор издания Toronto Star делает далеко идущий вывод о созданном "дипломатией заложников беспрецедентном прецеденте". В результате которого американские союзники по всему миру будут дважды думать перед тем, как исполнять запросы США на аресты граждан третьих стран.