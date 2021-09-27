В Москве в начале сентября прошла международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS'21. Напомним, что этот форум проходит регулярно раз в два года, чередуясь с другой специализированной международной выставкой автобусной техники BUSWORLD.

Более 200 российских и зарубежных участников COMTRANS-2021 представили на своих стендах широкий спектр коммерческой техники: грузовики и грузовые LCV, автобусы и пассажирские LCV, прицепы и полуприцепы, спецтехнику, коммунальную технику, запчасти и комплектующие, инструмент и ремонтное оборудование. Разумеется, сие мероприятие не могло пройти без участия китайских автопроизводителей. Автопром Поднебесной в этом году представляли два туристических автобуса YUTONG и междугородний KING LONG.

Компания YUTONG - производитель автобусов и электробусов - основана в 1963 году, штаб-квартира расположена в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. У себя на родине, в Китае, YUTONG держит примерно 35 процентов рынка автобусов всех классов - малых, средних, больших. Годовой объем продаж пассажирской техники этой марки в среднем превышает 41 тысячу единиц, из них примерно 16,5 тысячи - на альтернативных дизелю источниках энергии (природный газ, электричество).

Между прочим, YUTONG - единственный китайский бренд, который продается во Франции, Германии, Испании, так как имеет европейский сертификат. И это единственный автобус, который без проблем пускают в Европу. Популярны автобусы YUTONG и в России. На выставке COMTRANS-2021 посетители и другие участники могли оценить преимущества представленной техники. Производитель и дилеры марки не случайно выбрали для экспозиции именно туристические модели. Акцент на развитие внутреннего туризма в России обещает сделать автобусные перевозки по стране крайне востребованными.

Итак, знакомьтесь: YUTONG ZK6122 H9 класса Евро 5 - 12-метровый гигант, рассчитанный на перевозку 53 человек с внушительным багажом (как это и бывает у туристов): багажное отделение составляет 12 кубометров - для чемоданов этого места вполне хватит!

Задняя дверь автобуса Кинг лонг находится под наблюдением водителя.

Путешествовать в нем будет комфортно и безопасно: сиденья с откидными спинками могут выдвигаться в проход, и оборудованы 3-точечными ремнями безопасности. В пути можно посмотреть кино, видеоклипы или познавательную передачу: по проходу на потолке расположены два монитора с диагональю 19 дюймов, разумеется, есть и SD-плеер. Над каждым рядом кресел - устройства индивидуального освещения и кондиционирования воздуха. В салоне предусмотрена туалетная кабина и кулер, USB-разъемы у каждого кресла.

На одной заправке газом Ютонг может проехать до 500 км.

И это, пожалуй, все, что необходимо знать туристу, чтобы быть спокойным за свое уютное и безопасное путешествие. Зачем ему знать, что у дизельного двигателя ZK6122 целых 375 "лошадей"? Главное, чтобы этот "табун" домчал их до места назначения вовремя! А что касается безопасности, то достаточно сказать, что на территории завода Yutong действует государственный испытательный цех: все узлы и компоненты автобуса проходят государственную экспертизу и испытания.

В кабине Кинг лонга водитель чувствует себя не менее комфортно, чем пассажиры.

Его коллега - туристический автобус YUTONG ZK6938 HB9 - также имеет класс Евро 5, но обладает более скромными габаритами, его длина около 9,5 метра, и вмещает он 39 пассажиров. Представленный на выставке образец работает на компримированном природном газе. А это топливо относится к более "чистым", поэтому на борту автобуса изображен зеленый листок и голубой огонек. На одной заправке сжатым метаном автобус летом проезжает до 500 километров, зимой - около 450 км. Для пассажиров обеспечен высокий уровень комфорта и безопасности, как и во всех моделях YUTONG.

Все пассажирские кресла оборудованы трехточечными ремнями безопасности. Фото: Ирина Фурсова

KING LONG - торговая марка автобусов, выпускаемых предприятием Xiamen King Long United Automotive Industry Company Ltd. Сборочное производство расположено в городе Сямэнь на юго-востоке Китая (провинция Фуцзянь). Завод специализируется на проектировании, производстве и реализации пассажирского автотранспорта. Модельный ряд насчитывает более 200 видов техники. Длина выпускаемых автобусов варьируется в диапазоне от 4,5 до 18 метров - в зависимости от назначения. В линейке присутствуют городские, пригородные, междугородние и туристические автобусы, автобусы на альтернативном виде топлива (CNG, LNG), с гибридными силовыми установками, а также электробусы. На COMTRANS-2021 "приехал" междугородний газовый XMQ6120C. Впрочем, как утверждает производитель, использоваться автобус может и как городской, и как туристический. Очень часто его используют для корпоративных перевозок.

Длина у автобуса поистине королевская - 12,2 метра. Вмещает гигант от 45 до 55 пассажиров, а если используется в пригородном сообщении, где предусмотрены "стоячие" места, то до 75 человек. Здесь также имеются все системы обеспечения комфорта и безопасности. И что немаловажно в напряженной эпидемической ситуации - система обеззараживания воздуха в салоне. Небольшая "фишка" для водителя - камера наблюдения за задней дверью. При включении реверса она "превращается" в камеру заднего вида.

Кстати

Статистика продаж китайских автобусов в России весьма разнообразна. Не все модели у нас одинаково популярны и востребованы. Так, по данным аналитического агентства АВТОСТАТ, за 5 месяцев этого года в России было продано 8 автобусов Ankai, 10 автобусов KING LONG, 14 единиц ZhongTong, 1 Golden Dragon, 50 Higer и 95 автобусов YUTONG, всего - 178.