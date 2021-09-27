Когда в Германии появится новый канцлер

После воскресных выборов в бундестаг большая немецкая политика превратилась в арифметику: все эксперты только и заняты вычислением вариантов будущей коалиции. Однако на главный вопрос о том, кто же все-таки победил на двадцатых парламентских в Германии, парадоксальным образом нет ответа. Формально первыми пришли социал-демократы (25,7 процента), однако партия Меркель дышит ей в затылок (24,1) - при этом ни одна из традиционных политических сил не смогла завоевать умы и сердца хотя бы трети избирателей. Скорее всего, впервые с 1950-х годов в ФРГ появится трехсторонняя коалиция. Но дело даже не в том, что в стране до сих пор нет бесспорной кандидатуры на пост канцлера (на него по-прежнему претендуют и социал-демократ Олаф Шольц, и консерватор Армин Лашет), а в том, что ни одна из политических идей по большому счету не стала новой путеводной звездой немцев.

"Мягкий социализм"?

За цифрами и процентами затерялся образ самого избирателя. Кто он, среднестатистический немец, голосующий за христианских демократов? Почему после 16 лет правления Меркель "питомцы мутти" вдруг массово переметнулись в другой лагерь? Впрочем, не только они. Как показало исследование Infratest dimap, в Германии случилась "большая миграция избирателей" во всех направлениях, пишет Der Spiegel.

Так, Социал-демократическая партия оттянула миллион триста тысяч голосов у партии Меркель! Еще добрый миллион у ХДС/ХСС забрали "Зеленые". Всего же консерваторы потеряли пять миллионов избирателей. Кстати, "миграция" шла и в обратную сторону, но не так заметно. Вообще же социал-демократы во главе с Олафом Шольцем сумели переманить избирателей от всех основных конкурентов, а сами потеряли не так уж много. Означает ли это, что немцы сделали выбор в пользу "мягкого социализма", о котором заговорили некоторые эксперты?

"Нет, с этим не согласен, - объясняет "РГ" немецкий политолог Александр Рар. - Конечно, результат социал-демократов можно назвать удивительным для политической силы, которая вот уже много лет находится в кризисе и от которой еще недавно никто не ждал такого прорыва. Но для старейшей "народной" партии Германии такой результат точно нельзя назвать хорошим. К тому же критика идей социальной справедливости у нас тоже звучит. Если бы люди так об этом заботились, то больше бы голосовали и за "Левых", но те фактически проиграли выборы (партия не смогла преодолеть порог в 5 процентов и попадает в бундестаг только благодаря победе трех одномандатников. - Прим. "РГ"). Я думаю, Германия переживает кризис всех идей. К примеру, христианские демократы при Меркель стали сразу всем - и зелеными, и черными, и красными, и желтыми. Но дело и в человеческом факторе. Я убежден, что христианские демократы потеряли столько голосов именно из-за Лашета. Из-за того самого смеха за спиной президента Штайнмайера во время потопа. Это видели миллионы людей и не простили ему. Когда 20 лет назад в Германии тоже случилось наводнение, Шредер надел сапоги и пошел вытягивать людей из болота. Тогда немцы в него влюбились, он начал набирать очки и выиграл выборы 2002 года".

И трава зеленее

По мнению экспертов, именно экологическая повестка в итоге оказалась определяющей на последних выборах. "Идеей спасения климата захвачено практически все молодое поколение Германии до 35 лет. И на этой поляне активно играли отнюдь не только "Зеленые", но и большинство остальных партий. При этом тех же "Зеленых" никак нельзя назвать партией, которая стоит за социальную справедливость. Они стоят за запреты и зеленую революцию. Другое дело, что их программа связана с усилением позиций государства, которое должно все это организовать, с уменьшением роли частной собственности - в этом плане Германия действительно делает крен влево", - отметил Александр Рар.

Происходит поляризация немецкого общества, теряется прежнее представление о больших, "народных" партиях

"Конечно, социал-демократы во время предвыборной кампании говорили о повышении налога на сверхбогатство. Но я бы не сказал, что Шольц педалировал подобные темы. Скорее, немцы голосовали за СДПГ из желания иметь в лице Шольца профессионального канцлера во главе государства, - рассказал "РГ" руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. - Можно сказать, что практически все партии пришли к финишу с несделанными домашними заданиями. "Зеленые" получили исторически самые высокие показатели, но гораздо меньше, чем ожидали. При этом именно к "Зеленым" и к Свободным демократам ушла вся молодежь. Эта избирательная кампания была кампанией плакатов и теледебатов. Хотя опросы уверяют, что 55 процентов избирателей читали предвыборные программы, мне не очень верится в то, что они их действительно внимательно изучили и сравнили". Собеседник "РГ" напомнил, что еще в декабре Евросоюз принял так называемую "зеленую сделку", и одним из ее авторов стала именно Германия. Кабинет Меркель непосредственно работал над доктриной климатически нейтральной экономики. "Поэтому госпожа Бербок рассуждает о том, что немецкое правительство уже начало делать", - считает Владислав Белов.

Уравнение с неизвестными

"Я бы не сказал, что какая-то идея победила на этих выборах. Скорее, идея проиграла, - считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. - У немцев нет большого доверия к политикам, они дезориентированы, и многим стало все равно, за кого голосовать. На мой взгляд, проиграли все. Это своего рода выборы несбывшихся надежд. Конечно, у "народных партий" - ХДС и СДПГ - осталось ядро своих избирателей. Есть немцы, которые на протяжении всей жизни голосуют за одну и ту же партию и не собираются действовать по принципу флюгера: мол, лидер сменился, и я буду голосовать за других. Но у тех же христианских демократов этот костяк будет размываться, если партия все больше будет погружаться в кризис". Кстати, опросы Infratest dimap в очередной раз подтвердили, что "народные" партии добиваются лучших результатов среди старшего поколения. Так, социал-демократы стали фаворитами среди граждан в возрасте 60-69 лет (31 процент), а ХДС/ХСС - у избирателей старше 70 (39 процентов).

"В целом происходит поляризация немецкого общества, теряется прежнее представление о больших, "народных" партиях. Наверное, в будущем в Германии уже не будет политических сил, способных получить поддержку больше четверти населения, и трехсторонние коалиции на федеральном уровне станут обычным делом, - предположил в беседе с "РГ" эксперт Института международных исследований МГИМО, соавтор доклада "Выборы в бундестаг 2021. Путеводитель" Александр Давыдов. - Каждая партия примерно находит своего избирателя, формирует под него имидж и старается держаться за "целевую аудиторию". Яркий пример - "Альтернатива для Германии", которая в этом году оказалась под особым давлением со стороны властей. Но даже в те дни, когда она попала под надзор Федерального ведомства по защите конституции, ее рейтинг не пошатнулся. В результате мы видим, что у "АдГ" есть эти 10 процентов, которые за нее голосуют".