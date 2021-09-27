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27.09.2021 10:21
Рубрика: Власть

Косачев: Сохранение в бундестаге нынешней "большой коалиции" маловероятно

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
По парламентским выборам в ФРГ - основное.

1. Победа социал-демократов и поражение у партии Меркель - блока ХДС и их партнеров из ХСС еще не означают четкого определения фамилии канцлера и цветов правящей коалиции. Наиболее вероятны 2 конфигурации: "Ямайка" - по партийным цветам ХДС/ХСС, "зеленых" и "свободных демократов" из СвДП, соответствующих флагу островного государства. Либо "светофор" - СДПГ, "зеленые" и "свободные демократы". Сохранение нынешней "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ пока маловероятно - против нее оба нынешних партнера.

Фото: EPA
В Германии объявлены предварительные итоги парламентских выборов

2. Удивительным образом судьбу коалиций решают, тем самым, не две партии-лидера, а именно "зеленые" и "свободные демократы", с которыми предстоят затяжные переговоры - и те, и другие будут торговаться яростно и до последнего.

3. Ослабли позиции "Альтернативы для Германии", в проигрыше "Левые". Обе партии выступают за нормализацию отношений с нашей страной, хотя и с разных позиций.

4. Что все это в комплексе означает для России? С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции как правило отдают "младшему" партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от "зеленых" или СвДП.

Понятно, что это не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане (хотя и от канцлера, разумеется, зависит очень многое).

Надо помнить, что нынешние "зеленые" - это не антисистемные бунтари 90-х, которые выступали даже за роспуск НАТО. Сегодня это не просто системная, а, я бы сказал, ультрасистемная партия "новой этики" и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции: против "Северного потока - 2", против возвращения Крыма, за поставки немецких вооружений Украине и за расширение санкций против России, не говоря уже про все правочеловеческие досье. Либералы из СвДП также весьма "идеологически заряженная" партия, однако у них есть хотя бы традиция Г.-Д. Геншера, неизменного прагматичного министра иностранных дел периодов сближения ФРГ с нашей страной.

Что ж, ждем результатов коалиционных переговоров, которые могут затянуться до конца года.

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