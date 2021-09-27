Крашенинников: Решать насчет ограничений по срокам губернаторов будут регионы

Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти предусматривает, что срок полномочий главы региона составит пять лет. На федеральном уровне не будет прописано запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, однако регионы все же смогут принять соответствующее решение. Это пояснил "РГ" один из авторов документа, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Речь о проекте нового закона, который развивает нормы Конституции о единстве публичной власти в РФ. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона устанавливается на пять лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет). Данный срок предлагается и для законодательных органов субъектов РФ.

Что касается сроков полномочий глав субъектов, то, как пояснил Крашенинников, в проекте закона указано только про избрание главы региона на пять лет. Запрета на избрание более чем на два срока в федеральном законе не установлено. Однако в своих уставах и конституциях субъекты РФ вправе его ставить, подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что для внесения соответствующих изменений на уровне региона потребуется достаточно сложная процедура и не менее двух третей голосов депутатов заксобрания.

Таким образом, смогут ли губернаторы избираться навечно - без ограничений? Павел Крашенинников подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции регионов, а значит, и избирателей, которые определяют состав заксобраний на выборах.