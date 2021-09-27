КС РФ запретил судам снижать размер возмещения за услуги адвоката

Конституционный суд РФ признал незаконным произвольное уменьшение размера возмещения гражданам, пострадавшим от незаконного уголовного преследования. Если оказание юридической помощи на определенную сумму подтверждено документально, суды не имеют права корректировать ее по своему усмотрению.

Поводом для проверки положений статьи 135 УПК, регламентирующей возмещение имущественного вреда, послужила жалоба жителя Приморского края Алексея Атрощенко. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, которое несколько раз возвращалось на доследование, потом прекращалось за отсутствием состава преступления. Это решение в свою очередь отменяли суды… В конце концов процессуальная чехарда закончилась тем, что отмена постановления о прекращении уголовного дела была признана незаконной. И за четыре года мытарств суд возместил Атрощенко почти 1,3 миллиона рублей, в том числе расходы на оплату адвоката. Но управление казначейства края дошло до Верховного суда и добилось отмены судебного решения. Новое постановление краевого суда признало компенсацию завышенной: Атрощенко обязан вернуть государству 900 тысяч рублей.

В жалобе в КС экс-подозреваемый подчеркнул, что он нескольких лет ежемесячно платил адвокату по 30 тысяч рублей и имеет чеки. Но суд без обоснования применил методику не почасовой платы, а минимальной оплаты за каждое следственное действие.

Принимая решение, КС напомнил, что механизм возмещения вреда реабилитированным - это реализация конституционного права граждан на защиту своих прав и свобод (статьи 45 и 46). Механизм возмещения вреда, прописанный в статье 135 УПК, содержит исчерпывающее указание - подлежат возмещению суммы, выплаченные за юридическую помощь. Суду не предложена методика их расчетов. То есть оспоренная норма полностью соответствует Конституции.

- Если бы законодательство и судебная практика неизменно ориентировали суды на снижение размеров возмещения вреда реабилитированным до наименьших величин, это вело бы к падению объема и качества предоставляемой юридической помощи, ограничивая право на ее получение, - указал КС. - Названное право не подлежит ограничению по статье 56 Конституции.

На протяжении нескольких лет ежемесячно платил адвокату по 30 тысяч рублей

Еще одна претензия Атрощенко была связана с тем, что судебное решение с поворотом по его делу было принято спустя 444 дня после вступления предыдущего в силу. Статья 401.6 УПК допускает пересмотр дела с ухудшением положения гражданина в течение срока, не превышающего одного года. Но распространяется только на осужденных, оправданных или лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено.

- Отсутствие в ней правил, препятствующих ухудшению положения реабилитированного, которому на основании решения суда были выплачены суммы в счет возмещения расходов на оплату юрпомощи, являет собою признак конституционно значимого пробела в законодательстве, - указал КС. И признал норму не соответствующей Основному Закону страны. Решения по делу Атрощенко подлежат пересмотру.