КС РФ запретил судам снижать размер возмещения за услуги адвоката

Поводом для проверки положений статьи 135 УПК, регламентирующей возмещение имущественного вреда, послужила жалоба жителя Приморского края Алексея Атрощенко. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, которое несколько раз возвращалось на доследование, потом прекращалось за отсутствием состава преступления. Это решение в свою очередь отменяли суды… В конце концов процессуальная чехарда закончилась тем, что отмена постановления о прекращении уголовного дела была признана незаконной. И за четыре года мытарств суд возместил Атрощенко почти 1,3 миллиона рублей, в том числе расходы на оплату адвоката. Но управление казначейства края дошло до Верховного суда и добилось отмены судебного решения. Новое постановление краевого суда признало компенсацию завышенной: Атрощенко обязан вернуть государству 900 тысяч рублей.
В жалобе в КС экс-подозреваемый подчеркнул, что он нескольких лет ежемесячно платил адвокату по 30 тысяч рублей и имеет чеки. Но суд без обоснования применил методику не почасовой платы, а минимальной оплаты за каждое следственное действие.
Принимая решение, КС напомнил, что механизм возмещения вреда реабилитированным - это реализация конституционного права граждан на защиту своих прав и свобод (статьи 45 и 46). Механизм возмещения вреда, прописанный в статье 135 УПК, содержит исчерпывающее указание - подлежат возмещению суммы, выплаченные за юридическую помощь. Суду не предложена методика их расчетов. То есть оспоренная норма полностью соответствует Конституции.
- Если бы законодательство и судебная практика неизменно ориентировали суды на снижение размеров возмещения вреда реабилитированным до наименьших величин, это вело бы к падению объема и качества предоставляемой юридической помощи, ограничивая право на ее получение, - указал КС. - Названное право не подлежит ограничению по статье 56 Конституции.
Еще одна претензия Атрощенко была связана с тем, что судебное решение с поворотом по его делу было принято спустя 444 дня после вступления предыдущего в силу. Статья 401.6 УПК допускает пересмотр дела с ухудшением положения гражданина в течение срока, не превышающего одного года. Но распространяется только на осужденных, оправданных или лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено.
- Отсутствие в ней правил, препятствующих ухудшению положения реабилитированного, которому на основании решения суда были выплачены суммы в счет возмещения расходов на оплату юрпомощи, являет собою признак конституционно значимого пробела в законодательстве, - указал КС. И признал норму не соответствующей Основному Закону страны. Решения по делу Атрощенко подлежат пересмотру.