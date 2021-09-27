Дружественный культурный обмен между Китаем и Россией имеет продолжительную историю: наиболее глубоко переплетены музыкальные традиции. "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" Чайковского, а также ставшие почти китайскими народными "Калинка-малинка", "Катюша", "Ой, цветет калина" и другая русская музыка прочно вошли в репертуар исполнителей Поднебесной.

Жизнь - это хор маленьких голосов. Историю культурного обмена больших государств творят "маленькие люди".

Цзо Чжэньгуань

Советский и российский композитор с китайскими этническими корнями, музыковед и педагог Цзо Чжэньгуань родился в Шанхае в 1945 году. Когда ему было 16 лет, он переехал в Сибирь к бабушке по материнской линии. Очарованный произведениями П.И. Чайковского, он записался в музыкальную школу. А со временем окончил Новосибирскую консерваторию по классу виолончели, а затем и Московскую консерваторию, уже как композитор. В 2017 году Цзо написал книгу "Русские музыканты в Китае", которая стала первым масштабным трудом. В этой монографии он детально исследовал исторический путь русско-китайских связей с начала XX века до наших дней.

Для Цзо Чжэньгуаня музыка была зовом сердца и дело всей его жизни. Он получил широкое признание как композитор, благодаря тому, что умеет искусно уподоблять инструменты симфонического оркестра звучанию традиционных китайских инструментов, например, китайской флейты. Одним из самых известных его произведений считается сюита "Течет речка" (также известная как "Девушка и Царь драконов"), созданная на основе народной песни провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Юрий Шишкин

С 1991 года с Китаем сотрудничает Юрий Васильевич Шишкин, заслуженный артист РФ, почетный вице-президент Всемирной конфедерации аккордеонистов и солист творческого объединения "Классик-концерт" Ростовской филармонии. Он рассказывает:

- История моего появления в Китае связана с именем одного из самых главных китайских аккордеонистов, маэстро Цзян Цзе. Цзян Цзе был ректором первой в Китае школы аккордеонистов. Он также был преподавателем, деятелем искусства и известным бизнесменом. В 90-е годы он организовывал первый в истории Китая международный фестиваль аккордеонистов, на него были приглашены звезды из России, некоторые из них не смогли приехать, - были в отъезде или болели, в результате поехал я. Так я оказался первым советским баянистом, который побывал в Китае.

Я играл в зале, рассчитанном на три тысячи зрителей, все места были заняты. Это было что-то невероятное! Они потом еще долгие годы продавали видеокассеты с моим выступлением. На концерт люди приезжали из разных городов Китая. В своей славе и популярности в Китае я убедился в 2006 году, когда впервые выступил в Шанхайской консерватории. Отыграл концерт. На сцену вышел проректор консерватории. Он сказал: "Мне было 15 лет, когда я с отцом полетел на концерт Юрия Шишкина в Пекин. А теперь мне 30. И администрация консерватории решила сделать этого музыканта почетным профессором Шанхайской консерватории".

По мнению Юрия, о гостеприимстве народа Китая можно слагать легенды. В ту самую первую поездку Цзян Цзе организовал для Юрия Шишкина встречу с министром культуры, поездку на фабрики и заводы Китая, шестичасовое интервью и мастер-классы. По городу артиста сопровождала группа автомобилей с флагами Советского Союза и Китая. Как вспоминает сам баянист:

- Тогда приглашали и других представителей мировой экономики, политических деятелей... Получается, я был на равных с Джоном Мейджором, премьер-министром Великобритании…

С тех пор Юрий Васильевич стал часто бывать в Китае. Цзян Цзе организовывал концертные туры музыканта по всему Китаю, за 30 лет сотрудничества артист дал около ста концертов.

Оксана Яковлева

Ансамбль "Казачий круг" - это коллектив Ростовской государственной филармонии. В июне 2012 года Ансамбль песни и пляски "Казачий круг" представлял на фестивале "Русская культура" в городе Сиань Ростовскую область. Директор Ростовской государственной филармонии Оксана Ивановна Яковлева поделилась впечатлениями о поездке в Сиань:

Китай запомнился ансамблю своей яркостью и самобытностью. Фото: Медиакорпорация Китая

- В репертуаре ансамбля были хореографические номера и русские песни. Дополнительно мы подготовили песни на китайском языке, потому что китайцы очень любят "Подмосковные вечера". Также мы привезли на фестиваль "Русская культура" донские хореографические постановки, такие как "Кукушечка", "Барыня", "Сени", "Ухажер".

По словам Оксаны Ивановны, народ Китая относится к русским с восторгом. Коллектив постоянно сопровождали, угощали местной кухней, проводили экскурсии по музеям. Особое впечатление произвела на коллектив терракотовая армия в гробнице первого императора Поднебесной Цинь Шихуанди:

- Наша поездка состоялась благодаря поддержке правительства Ростовской области и лично губернатора В.Ю. Голубева, который поддержал идею культурного сотрудничества наших стран.

Китай запомнился ансамблю своей яркостью и самобытностью. По мнению артистов, жители Поднебесной очень похожи на русских умением находить положительные моменты в любых ситуациях, воспринимать жизнь с улыбкой, смеяться, разговаривать громко, во весь голос. Утренняя гимнастика, аэробика, танцы и единоборства - все это было для меня как струящаяся музыка.

Оксане Ивановне очень понравилась китайская чайная культура. По ее мнению, таинство чаепития таит в себе глубокий смысл и имеет огромное значение для китайцев. Эта национальная традиция успокаивает физически и духовно, исцеляет и сближает людей. Церемония позволила как гостям Поднебесной, так и хозяевам отвлечься от повседневной суеты и зарядиться внутренней энергетикой:

- Чайные мастера тысячелетиями передавали друг другу знания о заваривании чая, и артистам ансамбля во главе с директором филармонии посчастливилось стать частью такого древнего обычая. Примечательно, что национальный ритуал включает прослушивание национальной китайской музыки, что было как никогда актуально в рамках фестиваля.

Во время чаепития звучали спокойные композиции, напоминающие щебет певчих птиц, журчание лесного ручья и шелест опавших листьев в лесу. Музыкантам запомнились вкус и красота зеленого чая, так искусно заваренного в специальной чайной посуде с красивой каллиграфической росписью:

- Оказавшись в такой атмосфере с горячим чаем в руках, можно было ощутить себя среди благоухающей растительности. Чайное дело и чайная церемония способны очаровать человека больше, чем любая музыка в мире. В душе я готова была кричать "браво!".

Культурный обмен - лучший способ понять другую страну.

Александр Колонтаев

В 2016 году Ансамбль русских народных инструментов "Донцы" пригласили на фестиваль "Неделя аккордеона" в городе Харбин. Ансамбль принимал участие в качестве гостей в открытии и закрытии Международного конкурса Седьмого Международного фестиваля "Аккордеон плюс". Этот конкурс транслировался, в том числе, и в Китае. Организаторы услышали игру ансамбля и буквально через месяц пригласили артистов в Харбин.

Заслуженный артист России Александр Петрович Колонтаев вспоминает:

- Артисты работали в одном из лучших залов Харбина, рассчитанном на две тысячи зрителей. Он был построен японским архитектором по последнему слову техники, музыканты там могли выступать без микрофонов. Такую возможность обеспечивали специальные акустические приспособления и распределители, которые создавали специфическую акустику всего зала. А на улице, возле концертной площадки, где мы выступали, нам встретились около 50 детей с аккордеонами. Мы спонтанно стали участниками этого флешмоба. Дети расчехлили свои инструменты и начали играть для нас "Калинку", "Подмосковные вечера" и "Катюшу". Один из ребят передал моей коллеге аккордеон. Она начала играть, а я - петь. Находившиеся рядом китайцы хорошо знали эти мелодии и стали тихонько подпевать. Некоторые прохожие останавливались, чтобы послушать музыку... Все это происходило на улице. Это было так естественно и так немыслимо...

Культурный обмен - лучший способ понять другую страну. Взаимная культурная интеграция России и Китая направлена на процветание обеих стран и всего мира. За 70 лет китайско-российские дипломатические отношения выдержали непростые испытания, став еще более зрелыми и устойчивыми, что дает прочный фундамент для бурного развития культурных и гуманитарных связей.