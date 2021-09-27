Лукашенко: На Украине открыт фронт против Беларуси

Признав, что ситуация в сопредельных государствах для Беларуси становится неблагоприятной, а руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с РБ, Александр Лукашенко, тем не менее, особый акцент сделал на проблемы, связанные с обороной.

Принимая в понедельник руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе, глава государства, слова которого приводит его пресс-служба, просил своих визави "не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы".

Он обратил внимание, во-первых, на то, что в Польше разворачивают целые корпуса у границ Беларуси. "Мы видим, как лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина", - вынужден был признать белорусский руководитель, добавив, что по существу для республики "открывается новый, по-старому говоря, фронт".

Президент вынужден был констатировать, что на Украине, куда убежали белорусские оппозиционеры, "создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно работе по Беларуси, как говорят спецслужбы".

Даже сами украинские пограничники, уточнил Лукашенко, обнаруживают тайники с оружием у рубежей Беларуси. "Мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси", - резюмировал он.