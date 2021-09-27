Макрон и его супруга подали жалобу против папарацци Тибо Далифарда

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу против папарацци Тибо Далифарда, обвинив его во вторжении в их частную жизнь. Фотограф еще год назад заснял их на отдыхе и этой осенью представил соответствующие кадры на выставке, которая целых две недели проходила прямо у Елисейского дворца.

Как передает телеканал Europe 1, в ближайшее время Далифард должен явиться в полицию на допрос. Для этого за ним в Сен-Тропе, где он сейчас проживает, отправили двух правоохранителей из отдела по борьбе с преступлениями против личности.

Выставка главным образом состояла из фотографий французских президентов на отдыхе. Кроме Макрона на ней "засветился", к примеру, Николя Саркози, купающийся с Карлой Бруни и катающийся на велосипеде. Франсуа Олланд, гуляющий по пляжу с голым торсом, и Жак Ширак в аналогичном "прикиде".

Макрона же Далифард запечатлел в купальном костюме на аквабайке. Вообще, эта фотография облетела СМИ еще в прошлом году, но почему-то только сейчас вызвала недовольство главы государства. Скорее всего, дело в провокационном расположении выставки, которую президент с женой могли лицезреть каждый раз, направляясь в Елисейский дворец и покидая его. Кстати, Макроны с Далифардом "знакомы" давно: летом 2017 года глава Пятой республики уже подавал на фотографа жалобу за то, что тот проник на территорию дома в Марселе, где президентская чета проводила отпуск. Французский лидер обвинил Далифарда во вмешательстве в частную жизнь, но в конце концов жалобу отозвал, не желая продолжать конфликт.