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27.09.2021 21:01
Рубрика: Культура

Ли Цзо - художник слова

Текст: Ли Цзо
Российская газета - Спецвыпуск № 221(8572)
Каллиграфию представил мастер Ли Цзо. Каллиграфию представил мастер Ли Цзо.
Каллиграфию представил мастер Ли Цзо.

中俄友谊地久天长，
Китайский каллиграф перевел на русский язык стихотворение эпохи Тан

文化大路走不尽；

俄中交情睦邻友好，

科技洪潮汇远流。

-祝：中俄科技年圆

满成功！

李佐

Дружба Китая и России - долгая, как Небо, и вечная, как Земля.

Огромный культурный путь - не измерить шагами,

Связи двух стран - добрососедство и дружба,

Развитие в науке и технике бурно идет вперед!

Желаю успеха Годам научно-технического сотрудничества Китая и России!

Ли Цзо

Художник слова

Ли Цзо родился в 1957 году в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета, после чего начал преподавать русский язык в Пекинском университете путей сообщения. С 1983 по 2010 год активно занимался переводами произведений русских и советских поэтов на китайский язык, издавал свои переводы в специализированных периодических изданиях по русской литературе. С 2010 по 2015 год Ли Цзо преподавал китайский язык в Белорусском государственном университете. С 2015 по 2018 год в качестве профессора читал лекции по поэзии и каллиграфии в Пекинском университете путей сообщения. В то время издал ряд переводов стихотворений древних китайских поэтов династий Тан, Сун и Юань, вел радиопередачу на Международном радио Китая, посвященную русской и китайской поэзии и переводу древних стихов.

Ли Цзо - лауреат ряда премий по переводу советской поэзии. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на Всекитайском конкурсе переводов в Нанкине в 1990 году. Кроме того, Ли Цзо - двукратный лауреат первой премии и пятикратный обладатель второй премии на конкурсах каллиграфов.

С 2012 по 2015 год в Минске прошло четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь. В 2019 году в Москве Ли Цзо принял участие в Международной юбилейной выставке каллиграфии, приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений России и Китая.

Ли Цзо издал серию сборников переводов поэтических произведений Древнего Китая, в числе которых "Сто лирических стихотворений Ли Бо", "Сто избранных стихотворений династии Тан", "Шедевры китайской поэзии династий Тан, Сун и Юань" и др.

В настоящее время мастер Ли Цзо проживает в Минске.

Все материалы проекта "Читаем стихи династии Тан и Сун" в разделе "Мероприятия" на странице МРК ВКонтакте.

Культура Литература В мире Восточная Азия Китай

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