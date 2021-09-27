Медведев рассказал о кибератаках на серверы ЦИК в ходе выборов

Во время трехдневного голосования в России серверы ЦИК подвергались множеству атак, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Во время проведения трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак", - сказал он в интервью RT.

По его словам, Минцифры установило, что более половины атак были из США.

"Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборки?" - поиронизировал Медведев.

Коснувшись темы манипулирования мнением избирателей, он обратил внимание на деятельность интернет-гигантов, "которые подчиняются только собственным корпоративным правилам".

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США, - сказал Медведев. - Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят".