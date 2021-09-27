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27.09.2021 20:28
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о кибератаках на серверы ЦИК в ходе выборов

Во время трехдневного голосования в России серверы ЦИК подвергались множеству атак, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Сергей Михеев/РГ
В ЦИК рассказали о кибератаках в период выборов

"Во время проведения трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак", - сказал он в интервью RT.

По его словам, Минцифры установило, что более половины атак были из США.

"Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборки?" - поиронизировал Медведев.

Коснувшись темы манипулирования мнением избирателей, он обратил внимание на деятельность интернет-гигантов, "которые подчиняются только собственным корпоративным правилам".

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США, - сказал Медведев. - Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят".

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