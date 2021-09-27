Местные власти смогут устанавливать предельное число домашних животных

Правительство России поддержало законопроект, дающий региональным властям полномочия детально прописывать правила выгула собак: вплоть до длины поводка. Соответствующие поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

Домашние питомцы приносят невероятное счастье своим хозяевам, но способны стать источником невероятного несчастья соседей, если их соберется слишком много на одной жилплощади. Фото: AP

Местные власти смогут устанавливать не только правила выгула, но и правила содержания домашних животных. Инициатива уже рассматривается в Госдуме.

Эксперты напоминают, что в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. При выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком).

Владельцу надлежит "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во дворах домов, на детских и спортивных площадках".

Нормы правильные, но этого мало. Разработчики законопроекта уверены: правила надо детализировать. Сделать это смогут региональные власти с учетом местной специфики.

В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки. Вводить запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, или запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет. И т.п.

Правительственные эксперты, поддержав в целом проект, потребовали его доработать.

"Одновременно с направлениями требований к содержанию животных, установленными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в законопроекте следует также установить их характер, например, запрет на выгул домашних животных в случаях, требующих особой ответственности владельца, лицами в возрасте до 14 лет; установление предельного количества домашних животных в местах их содержания; установление требования к длине поводка для собаки в целях обеспечения безопасности и так далее, - сказано в отзыве. - При этом перечень таких требований не должен носить исчерпывающий характер".

Иными словами, в федеральном законе предлагается прописать в общих чертах, в каком направлении стоит работать местным законодателям.

Например, они смогут устанавливать предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева, как это бывает, не превращали свои квартиры в антисанитарные зверинцы.