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27.09.2021 17:06
Рубрика: Экономика

Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен на мясо птицы

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз достиг договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года, сообщили в ведомстве. Решение об этом было принято по итогам совещания 27 сентября совместно с крупнейшими производителями мяса птицы, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.
Фото: Яков Андреев/РИА Новости Фото: Яков Андреев/РИА Новости
Фото: Яков Андреев/РИА Новости

"В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - уточнили в министерстве.

Фото: iStock
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Как отметил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в 2021 году наблюдалось снижение объемов производства мяса птицы. Главная причина - в проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде регионов. В марте Минсельхоз предложил ряд мер для поддержки бизнеса. Так, были введены таможенные пошлины на основные зерновые и масличные культуры, что позволило обеспечить отрасль кормами. Было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Также предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа, предусмотрели возможность пролонгации до 12 лет льготных инвесткредитов. А льготные "короткие" кредиты разрешили тратить, кроме прочего, на закупку кормов и их составляющих. При этом по "коротким" кредитам увеличен лимит на одного заемщика до 1,5 млрд рублей. Одновременно была проведена работа по снятию ограничений на поставки инкубационного яйца из ключевых стран-производителей. А для снижения зависимости от импорта были предусмотрены инвестиционные кредиты и КАПЕКСы на строительство и модернизацию репродукторов 1-го и 2-го порядков.

"Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок", - отмечают в Минсельхозе.

Сейчас в правительстве обсуждаются различные меры для дальнейшего увеличения объемов производства и сдерживания цен. Такая договоренность с производителями - одна из них.

По данным Росстата, с 14 по 20 сентября цены на мясо птицы выросли на 1,25% (неделей ранее рост составил 0,4%). С начала года куриное мясо подорожало на 18,36%, баранина - на 14%, свинина - на 12,18%.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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