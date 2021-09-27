Минтруд пропишет условия начисления компенсаций за детсад

В Минтруде подготовят технологические требования для начисления компенсаций за детсад и оплату жилья. В частности, будут установлены требования к сведениям, которые запрашивают уполномоченные органы через межведомственное электронное взаимодействие, а также электронные каналы обращения для получения этих мер поддержки.

"Минтруд подготовил проект федерального закона, принятие которого позволит правительству Российской Федерации устанавливать единые технологические требования к оказанию услуг по компенсации платы за детский сад и расходов на оплату жилья​​, - передает РИА Новости комментарий пресс-службы ведомства. - Соответствующий проект закона размещен для общественного обсуждения. В процессе его исполнения будут разработаны требования к представлению компенсаций без сбора справок от гражданина".

В министерстве подчеркнули, что новый законопроект не предусматривает введение условий предоставления компенсаций, категорий получателей и размеров выплат, так как такие компенсации предоставляются регионами за счет собственных средств.