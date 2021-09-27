Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу стимулирования рынка труда, запущенную в этом году для восстановления занятости.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям поэтапно выплачиваются субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда при найме сотрудников, которые значились официально безработными на начало года.

"Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года", - сообщил глава правительства.

Субсидии также будут выплачиваться, если работодатели примут граждан с ограничениями по здоровью, а также одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. "Не будет иметь значение, когда именно человек встал на учет в центре занятости - из-за жизненных обстоятельств им зачастую тяжело найти работу", - подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, ситуация на рынке труда значительно лучше, чем год-полтора назад, и правительство продолжит делать все необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса.