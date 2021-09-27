Мосгорсуд оставил бизнесмена Виктора Батурина под стражей

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу на содержание под стражей Виктора Батурина, брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - Елены Батуриной. Усилия адвокатов бизнесмена не увенчались успехом. Суд признал законным продление до 1 декабря срока содержания в СИЗО их подзащитного.

Виктор Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По словам его адвоката Татьяны Тоновой, которые приводят информагентства, Батурин "обвиняется в хищении путем обмана 25 процентов акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в арбитражный суд двух исковых заявлений".