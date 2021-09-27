На экологичные дома дадут льготные кредиты

На строительство домов, экономно расходующих электроэнергию и тепло, будут выдаваться льготные кредиты. Правительство утвердило критерии, по которым будут отбирать "зеленые" проекты.

В сфере строительства к ним будут относиться те, где снижено потребление энергии при электро-, теплоснабжении, кондиционировании более чем на 20% по сравнению с другими аналогичными зданиями, где на 20% ниже потребление воды. Поощряется строительство озеленяемых и эксплуатируемых крыш, благоустройство зданий декоративными растениями, использование эффективных систем освещения, в том числе уличного, строительство общественных пространств, свободных от транспорта.

Национальная система финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития готова к запуску в России, подчеркивает глава минэкономразвития Максим Решетников. Пакет документов, утвержденный правительством, включает критерии зеленых и адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в России.

Под строительство "зеленого" жилья можно будет привлекать "зеленые" кредиты.

Под такое строительство можно будет выпускать "зеленые" облигации, говорит замминистра минэкономразвития Илья Торосов. "Дорожная карта по мерам господдержки системы "зеленого" финансирования находится в разработке", - сообщил он. "Лейбл "зеленый" для проекта уже сам по себе предполагает несколько повышенный спрос за счет инвесторов, ориентированных на ответственное инвестирование. Соответственно, чем больше инвесторов выразят желание приобрести облигации с лейблом "зеленый", тем дешевле будет заимствование", - рассказал он.

Правительство будет софинансировать, то есть снижать ставку в коммерческих банках для кредитов под строительство "зеленых" проектов, говорит председатель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при минстрое Ирина Булгакова. Для жителей и покупателей жилья в таких домах в этом есть два плюса. Во-первых, благодаря таким кредитам квартиры будут не самые дорогие. Во-вторых, в таких зданиях меньше объем потребления энергии и, соответственно, ниже платежи за коммунальные услуги. Кроме того, в энергоэффективных зданиях комфортнее жить, подчеркивает Булгакова: в них тепло, когда на улице морозы и прохладно, когда на улице зной.

Жители смогут сэкономить на коммунальных платежах

"Сейчас в строительной отрасли существуют своды правил, в том числе определяющие параметры потребления природных ресурсов. При этом экономическое стимулирование застройщиков, которые, например, реализуют проекты высокого класса энергоэффективности, рекомендуется на уровне субъектов", - отмечает вице-президент - руководитель блока девелопмента "Интеко" Станислав Фролов. Уже сейчас многие объекты возводятся по международным сертификатам экологического строительства. Новая нормативная база позволит установить единые критерии для зеленых проектов в России и перейти на передовые экологические стандарты. "Применение зеленых технологий - это удорожание строительства, при этом в перспективе должно произойти снижение коммунальных платежей в части, например, отопления и электроэнергии", - говорит эксперт.

Экологичность решений нередко становится дополнительным плюсом для привлечения покупателей. За семь лет существования добровольного стандарта Green Zoom сертификаты о соответствии строительства идеям устойчивого развития оформлены застройщиками на 151 здание, из них 65% - жилые, сообщает разработчик стандарта АНО "НИИ устойчивого развития в строительстве". Только по этим зданиям абсолютная экономия энергоресурсов на отопление составила 112,5 млн киловатт-часов в год, на электроснабжении 100,9 млн киловатт (по сравнению со среднестатистическим зданием). Затраты на эксплуатацию объектов меньше на 400,4 млн рублей в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократились на 29,6 тысячи тонн ежегодно.

Пока статус "зеленого проекта" не дает застройщикам никаких финансовых привилегий, кроме возможности подчеркнуть этот статус перед покупателями. Но обращать внимание на это заставляет спрос. Особенно внимательна к этому молодежь, подчеркивает партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Уже сейчас в ряде проектов используются экологически чистые строительные и отделочные материалы, предусматривается снабжение энергией от альтернативных источников. Пока такие объекты сосредоточены в высокобюджетных сегментах городской и загородной недвижимости. Однако в ближайшие 5-10 лет подобная практика, вероятно, распространится и на массовое жилье.

Понятие "зеленого" строительства может включать не только экономию воды или электроэнергии, но и использование вторичных материалов, сокращение "плеча" перевозок стройматериалов, повышение акустического комфорта для жителей, использование дождевой воды и многое другое.

Технологии "зелёного строительства" набирают популярность во всем мире, Россия пока отстает в этом плане, но под влиянием общемирового тренда спрос на такое жилье будет расти, говорит преподаватель университета "Синергия" Марина Садовникова. Более заметен интерес к "зеленым" технологиям со стороны ремонтно-строительных компаний, нежели со стороны застройщиков, отмечает она.

Проекты по озеленению фасадов, эффективному кондиционированию или установке солнечных панелей на крыше многоквартирного дома позволят привлечь "зеленое" банковское финансирование и сократить расходы на общедомовые нужды в уже построенных домах, говорит эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В Европе есть большое количество домов, потребляющих традиционные энергоресурсы, но компенсирующие затраты возобновляемыми источниками энергии. В нашей же стране подобными проектами занимаются только несколько десятков энергосервисных компаний, предлагающих услуги по повышению теплоэффективности. Наиболее продвинулись в этом направлении Москва, Татарстан и Якутия. Однако, поскольку требуется согласие общего собрания собственников, инвесторы спотыкаются о систему субсидий по ЖКХ, которые увязаны с объемами потребления, что демотивирует собственников потреблять коммунальные ресурсы более рационально.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что ДОМ.РФ сейчас работает над развитием так называемых "зеленых кредитов". Предполагается, что льготы будут предоставляться не только застройщикам, которые хотят возводить экологичные дома, но и ипотечным заемщикам, которые будут покупать в них квартиры.