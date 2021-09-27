Новости

В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме 03:57
На Камчатке вертолет завалился на бок во время посадки 03:40
Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю 03:24
Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 02:48
Под Дербентом в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали 02:44
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир" 02:10
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы 01:35
В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии 00:46
Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов 26.09.2021
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных 26.09.2021
Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни 26.09.2021
Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера 26.09.2021
Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества 26.09.2021
Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G 26.09.2021
Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака 26.09.2021
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
Российская сборная победила на ЧЕ по профмастерству EuroSkillsGraz 2021 26.09.2021
В конце сентября в Москве похолодает до ноля 26.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 05:45
Рубрика: В мире

На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб"

Мощный циклон "Гулаб" обрушился в воскресенье вечером на побережье восточных индийских штатов Одиша и Андхра-Прадеш. Власти успели эвакуировать более 100 тысяч человек, сообщает издание The Times of India.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Ураган Ида стал сюрпризом для ученых

Ветер со скоростью свыше 26 м/с валил деревья и опоры линий электропередачи, разбивал рыбацкие лодки, пишет ТАСС. Отмечается, что жертвой непогоды уже стал по меньшей мере один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Ранее глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан заявил, что в штатах Одиша и Андхра-Прадеш развернуты 18 спасательных групп, которые оказывают помощь пострадавшим от стихии. В этом районе восточного побережья Индии также отменены или перенесены все железнодорожные перевозки.

"Гулаб", который несет мощные тропические ливни, сейчас смещается на северо-запад, постепенно теряя силу.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

В Германии опубликованы предварительные итоги парламентских выборов
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме
Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2"
Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью