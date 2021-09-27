На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб"

Мощный циклон "Гулаб" обрушился в воскресенье вечером на побережье восточных индийских штатов Одиша и Андхра-Прадеш. Власти успели эвакуировать более 100 тысяч человек, сообщает издание The Times of India.

Ветер со скоростью свыше 26 м/с валил деревья и опоры линий электропередачи, разбивал рыбацкие лодки, пишет ТАСС. Отмечается, что жертвой непогоды уже стал по меньшей мере один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Ранее глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан заявил, что в штатах Одиша и Андхра-Прадеш развернуты 18 спасательных групп, которые оказывают помощь пострадавшим от стихии. В этом районе восточного побережья Индии также отменены или перенесены все железнодорожные перевозки.

"Гулаб", который несет мощные тропические ливни, сейчас смещается на северо-запад, постепенно теряя силу.