В юбилейный год заключения китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве определяются промежуточные итоги совместной работы, намечаются дальнейшие планы и направления сотрудничества.

Компания "КАМАЗ ВЕЙЧАЙ" приняла участие в выставке "Нефтегаз-2021", где представила дизельный (16М33) и газовый (12М33) двигатели. Фото: kamaz-weichai.ru

Внешнеэкономическая деятельность - важная составляющая и российской, и китайской экономики. О том, как развиваются отношения в этой области, корреспонденту "Дыхания Китая" рассказала директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова.

В конце 2020 года состоялось 7-е заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Каковы основные результаты этого сотрудничества?

Елена Мельникова: В ноябре 2020 года на 7-м заседании комиссии утвержден перечень из 70 значимых проектов. Незадолго до этого в октябре секретариатами комиссии согласован перечень из 22 перспективных проектов, которые имеют значительный потенциал, но пока находятся на ранней стадии. То есть в совокупности это 92 проекта с объемом заявленных инвестиций более 151 миллиарда долларов.

Проекты самые разные - как по региональному охвату, так и по отраслевой направленности. В целом работа межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, а с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн, - помогает ускорить рост инвестиций в основной капитал и достичь целевых показателей взаимного оборота товаров и услуг - 200 миллиардов долларов к 2024 году.

В портфеле Комиссии - наиболее крупные совместные инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительстве зданий и сооружений, обрабатывающей промышленности и других.

Елена Мельникова: В портфеле межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 92 проекта. Большая их часть относится к сферам добычи и переработки полезных ископаемых, сельскому, лесному хозяйству, производству машин и оборудования

С 2014 года реализовано 17 проектов с общим объемом инвестиций 13 миллиардов долларов. Это позволило создать более 18 тысяч постоянных рабочих мест для граждан России в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Елена Мельникова.

Сегодня компании - инициаторы этих проектов входят в число лидеров в своих регионах по объемам выпуска продукции и являются крупнейшими налогоплательщиками. Некоторым из них присвоен статус системообразующих.

Примеры таких значимых проектов - строительство заводов по производству автомобилей "Хавал" в Тульской области, холодильников "Хайер" в Республике Татарстан, двигателей "Камаз Вейчай" в Ярославской области, освоение Быстринского месторождения в Забайкальском крае и Кызыл-Таштыгского в Республике Тыва.

Двадцать шесть проектов находятся в инвестиционной фазе и уже сейчас обеспечивают колоссальный спрос как на рабочую силу, так и на сырье и оборудование российского производства.

Ожидаем, что к четвертому кварталу этого года по крайней мере еще три проекта будут сданы в эксплуатацию.

Комиссия вносит важный вклад в развитие российского неэнергетического экспорта, который продолжает расти. Несмотря на кризис в международной торговле, этот показатель в отношениях России с Китаем увеличился в 2020 году на 13,1 процента до 19,4 миллиарда долларов, в январе - мае 2021 года - на 35,5 процента до 9,0 миллиарда долларов. Несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует схожую динамику: в 2020 году показатель составил 16,3 миллиарда долларов (+12,6 процента), в январе - мае 2021 года - 7,2 миллиарда долларов (+24,1 процента).

На заводе Haval китайского концерна Great Wall в Тульской области. Фото: Пресс-служба губернатора Тульской области

Какое место занимает Китай среди зарубежных инвесторов в российскую экономику? Какие отрасли и регионы России представляют для китайских партнеров наибольший интерес?

Елена Мельникова: По информации, на начало этого года Китай занимает 23-е место среди инвесторов в Россию (накопленный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - 2,2 миллиарда долларов). На операции с недвижимостью приходится 1 миллиард долларов, финансовую и страховую деятельность - 0,9 миллиарда долларов, обрабатывающие производства - 0,2 миллиарда долларов.

Ключевыми регионами - получателями инвестиций являются Москва (45 процентов), Забайкальский край (24 процента) и Краснодарский край (17 процентов).

Кроме того, стоит отметить, что помимо двустороннего формата идет продвижение совместных интеграционных проектов с ЕАЭС - в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Это в том числе закреплено стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Какие инвестиционные проекты России в Китае наиболее значимы?

Елена Мельникова: На территории Китая реализуются пять проектов Комиссии: совместное российско-китайское производство бутадиен-нитрильных каучуков в Шанхае (заявленный объем инвестиций 100 миллионов долларов), создание индустриального комплекса по производству алюминиевой продукции на территории провинции Хэнань (Китай) (3400 миллионов долларов), создание предприятия для производства и маркетинга моноклинальных антител, разработанных ЗАО "Биокад" в Китайской Народной Республике (2000 миллионов долларов), создание совместного предприятия по производству кабеля в провинции Хэбэй (250 миллионов долларов), создание российско-китайской страховой компании при участии ПАО "Росгосстрах" (214 миллионов долларов).

Быстринское месторождение находится в Забайкальском крае. Рынки сбыта для магнетитового и медного концентрата - Россия и КНР. Фото: nornickel.ru

Что является приоритетом российско-китайского инвестиционного сотрудничества в 2021 году? Сколько всего инвестпроектов с обеих сторон реализуется в этом году и в каких секторах экономики?

Елена Мельникова: С учетом положений 14-го пятилетнего плана развития Китая, принятого в марте этого года, предполагаем, что наибольший интерес китайских инвесторов в РФ могут вызвать проекты в сельском хозяйстве, добыче металлических руд (медь, никель), металлургии (алюминий), строительстве транспортных инфраструктурных объектов на приграничных с Россией территориях.

Также видим потенциал в проектах по разработке программного и аппаратного обеспечения, выпуску аммиака и гранулированного карбамида, пропилена, сжиженного водорода, гелия, уксусной кислоты.

В портфеле межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 92 проекта. Большая их часть относится к сферам добычи и переработки полезных ископаемых, сельскому, лесному хозяйству, производству машин и оборудования.

С 2014 года реализовано 17 проектов с общим объемом инвестиций 13 млрд долларов

Какова роль секретариатов национальных частей комиссии?

Елена Мельникова: Функции секретариата российской части комиссии выполняет Минэкономразвития России. С китайской стороны - Государственный комитет КНР по делам развития и реформам.

Наше министерство координирует работу других органов власти по привлечению инвестиций из Китая в неэнергетические проекты. Кроме того, мы отбираем наиболее значимые проекты с точки зрения их потенциального эффекта для экономики и населения нашей страны, наблюдаем за их реализацией.

Завод Haier по производству холодильного оборудования в городе Набережные Челны. Фото: haieronline.ru

Если к нам обращаются компании по поводу возникших у них проблем в процессе реализации проектов, мы оперативно реагируем на такие сигналы и прорабатываем их совместно с другими ведомствами на федеральном и региональном уровнях, с государственной корпорацией развития "ВЭБ РФ", РКИФ, РФПИ. Совместно ищем пути устранения барьеров.

Реализованные совместные инвестиционные проекты позволили создать более 18 тысяч постоянных рабочих мест для граждан России

Какие действия необходимо предпринять, чтобы увеличить объем китайских инвестиций в Россию?

Елена Мельникова: Наши действия будут зависеть от эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, и разрешения проблем, которые возникли на фоне сопутствующего кризиса. Также имеет смысл популяризировать сам механизм Российско-Китайской межправкомиссии, рассказывать о возможностях, которые несет ее работа, чтобы как можно больше китайских и российских партнеров к ней присоединялись и были заинтересованы в реализации проектов на территории России, а мы - на территории Китая. Имеет смысл лучше разъяснять партнерам особенности законодательства стран, чтобы улучшить их понимание правового поля.

Какие коррективы в планировании и реализацию российско-китайского инвестиционного сотрудничества внесла пандемия коронавируса?

Елена Мельникова: На фоне эпидемии коронавируса произошло некоторое сокращение китайских инвестиций в Россию. Это обусловлено тем, что китайские инвесторы сократили объемы новых займов российским предприятиям, но продолжали получать выплаты по уже имеющимся. Это подтверждается положительным сальдо прямого участия китайских инвесторов в капитале наших компаний в размере 66 миллионов долларов. Однако, несмотря на пандемию, мы продолжаем активно работать, помогать компаниям в реализации проектов комиссии и решении возникших из-за кризиса проблем.

Запасы Быстринского месторождения

- 300,9 млн т руды

- 2,1 млн т Cu

- 8,1 млн тр. ун. Au

- 36,9 млн тр. ун. Ag

- 67,9 млн т Fe