Внешнеэкономическая деятельность - важная составляющая и российской, и китайской экономики. О том, как развиваются отношения в этой области, корреспонденту "Дыхания Китая" рассказала директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова.
В конце 2020 года состоялось 7-е заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Каковы основные результаты этого сотрудничества?
Елена Мельникова: В ноябре 2020 года на 7-м заседании комиссии утвержден перечень из 70 значимых проектов. Незадолго до этого в октябре секретариатами комиссии согласован перечень из 22 перспективных проектов, которые имеют значительный потенциал, но пока находятся на ранней стадии. То есть в совокупности это 92 проекта с объемом заявленных инвестиций более 151 миллиарда долларов.
Проекты самые разные - как по региональному охвату, так и по отраслевой направленности. В целом работа межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, а с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн, - помогает ускорить рост инвестиций в основной капитал и достичь целевых показателей взаимного оборота товаров и услуг - 200 миллиардов долларов к 2024 году.
В портфеле Комиссии - наиболее крупные совместные инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительстве зданий и сооружений, обрабатывающей промышленности и других.
С 2014 года реализовано 17 проектов с общим объемом инвестиций 13 миллиардов долларов. Это позволило создать более 18 тысяч постоянных рабочих мест для граждан России в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах.
Сегодня компании - инициаторы этих проектов входят в число лидеров в своих регионах по объемам выпуска продукции и являются крупнейшими налогоплательщиками. Некоторым из них присвоен статус системообразующих.
Примеры таких значимых проектов - строительство заводов по производству автомобилей "Хавал" в Тульской области, холодильников "Хайер" в Республике Татарстан, двигателей "Камаз Вейчай" в Ярославской области, освоение Быстринского месторождения в Забайкальском крае и Кызыл-Таштыгского в Республике Тыва.
Двадцать шесть проектов находятся в инвестиционной фазе и уже сейчас обеспечивают колоссальный спрос как на рабочую силу, так и на сырье и оборудование российского производства.
Ожидаем, что к четвертому кварталу этого года по крайней мере еще три проекта будут сданы в эксплуатацию.
Комиссия вносит важный вклад в развитие российского неэнергетического экспорта, который продолжает расти. Несмотря на кризис в международной торговле, этот показатель в отношениях России с Китаем увеличился в 2020 году на 13,1 процента до 19,4 миллиарда долларов, в январе - мае 2021 года - на 35,5 процента до 9,0 миллиарда долларов. Несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует схожую динамику: в 2020 году показатель составил 16,3 миллиарда долларов (+12,6 процента), в январе - мае 2021 года - 7,2 миллиарда долларов (+24,1 процента).
Какое место занимает Китай среди зарубежных инвесторов в российскую экономику? Какие отрасли и регионы России представляют для китайских партнеров наибольший интерес?
Елена Мельникова: По информации, на начало этого года Китай занимает 23-е место среди инвесторов в Россию (накопленный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - 2,2 миллиарда долларов). На операции с недвижимостью приходится 1 миллиард долларов, финансовую и страховую деятельность - 0,9 миллиарда долларов, обрабатывающие производства - 0,2 миллиарда долларов.
Ключевыми регионами - получателями инвестиций являются Москва (45 процентов), Забайкальский край (24 процента) и Краснодарский край (17 процентов).
Кроме того, стоит отметить, что помимо двустороннего формата идет продвижение совместных интеграционных проектов с ЕАЭС - в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Это в том числе закреплено стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Какие инвестиционные проекты России в Китае наиболее значимы?
Елена Мельникова: На территории Китая реализуются пять проектов Комиссии: совместное российско-китайское производство бутадиен-нитрильных каучуков в Шанхае (заявленный объем инвестиций 100 миллионов долларов), создание индустриального комплекса по производству алюминиевой продукции на территории провинции Хэнань (Китай) (3400 миллионов долларов), создание предприятия для производства и маркетинга моноклинальных антител, разработанных ЗАО "Биокад" в Китайской Народной Республике (2000 миллионов долларов), создание совместного предприятия по производству кабеля в провинции Хэбэй (250 миллионов долларов), создание российско-китайской страховой компании при участии ПАО "Росгосстрах" (214 миллионов долларов).
Что является приоритетом российско-китайского инвестиционного сотрудничества в 2021 году? Сколько всего инвестпроектов с обеих сторон реализуется в этом году и в каких секторах экономики?
Елена Мельникова: С учетом положений 14-го пятилетнего плана развития Китая, принятого в марте этого года, предполагаем, что наибольший интерес китайских инвесторов в РФ могут вызвать проекты в сельском хозяйстве, добыче металлических руд (медь, никель), металлургии (алюминий), строительстве транспортных инфраструктурных объектов на приграничных с Россией территориях.
Также видим потенциал в проектах по разработке программного и аппаратного обеспечения, выпуску аммиака и гранулированного карбамида, пропилена, сжиженного водорода, гелия, уксусной кислоты.
В портфеле межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 92 проекта. Большая их часть относится к сферам добычи и переработки полезных ископаемых, сельскому, лесному хозяйству, производству машин и оборудования.
Какова роль секретариатов национальных частей комиссии?
Елена Мельникова: Функции секретариата российской части комиссии выполняет Минэкономразвития России. С китайской стороны - Государственный комитет КНР по делам развития и реформам.
Наше министерство координирует работу других органов власти по привлечению инвестиций из Китая в неэнергетические проекты. Кроме того, мы отбираем наиболее значимые проекты с точки зрения их потенциального эффекта для экономики и населения нашей страны, наблюдаем за их реализацией.
Если к нам обращаются компании по поводу возникших у них проблем в процессе реализации проектов, мы оперативно реагируем на такие сигналы и прорабатываем их совместно с другими ведомствами на федеральном и региональном уровнях, с государственной корпорацией развития "ВЭБ РФ", РКИФ, РФПИ. Совместно ищем пути устранения барьеров.
Какие действия необходимо предпринять, чтобы увеличить объем китайских инвестиций в Россию?
Елена Мельникова: Наши действия будут зависеть от эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса, и разрешения проблем, которые возникли на фоне сопутствующего кризиса. Также имеет смысл популяризировать сам механизм Российско-Китайской межправкомиссии, рассказывать о возможностях, которые несет ее работа, чтобы как можно больше китайских и российских партнеров к ней присоединялись и были заинтересованы в реализации проектов на территории России, а мы - на территории Китая. Имеет смысл лучше разъяснять партнерам особенности законодательства стран, чтобы улучшить их понимание правового поля.
Какие коррективы в планировании и реализацию российско-китайского инвестиционного сотрудничества внесла пандемия коронавируса?
Елена Мельникова: На фоне эпидемии коронавируса произошло некоторое сокращение китайских инвестиций в Россию. Это обусловлено тем, что китайские инвесторы сократили объемы новых займов российским предприятиям, но продолжали получать выплаты по уже имеющимся. Это подтверждается положительным сальдо прямого участия китайских инвесторов в капитале наших компаний в размере 66 миллионов долларов. Однако, несмотря на пандемию, мы продолжаем активно работать, помогать компаниям в реализации проектов комиссии и решении возникших из-за кризиса проблем.
- 300,9 млн т руды
- 2,1 млн т Cu
- 8,1 млн тр. ун. Au
- 36,9 млн тр. ун. Ag
- 67,9 млн т Fe