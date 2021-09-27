Названы риски, мешающие нацпроекту "Жилье и городская среда"

Счетная палата обозначила проблемы, которые могут помешать выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в заключении СП по исполнению в 2020 году федерального бюджета Минстроем.

Проанализировав исполнение федеральных и региональных проектов, входящих в нацпроект "Жилье и городская среда", СП выделила три основных риска недостижения целей нацпроекта. Это уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи с переходом на проектное финансирование, отсутствие в муниципалитетах свободных и обеспеченных инфраструктурой участков для строительства жилья, а также снижение доступности ипотеки в связи со снижением реальных доходов населения на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Всего на нацпроект в 2019-2024 годах предусматривается направить 1,220 трлн рублей. В 2020 году предусматривалось направить 187 млрд рублей, в том числе 169 млрд из федерального бюджета.

Кассовое исполнение по мероприятиям за счет всех источников финансирования в 2020 году составило 99,7%. В том числе на федеральный проект "Жилье" было израсходовано 34,9 млрд рублей (99,14% лимита 2020 года), на "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - 85,4 млрд рублей (100%), "Формирование комфортной городской среды" - 48,3 млрд рублей (99,49%). Основные причины неполного освоения средств - отставания от графиков работ, а также экономия, появившаяся в результате выполнения строительно-монтажных работ.

В 2020 году объем ввода жилья составил 82,2 млн кв. м, или 83,88% планового показателя, отмечают в СП (до внесения изменений в паспорт нацпроекта предполагалось, что в 2020 году будет введено 98 млн кв.м). Достигнутый показатель выше уровня 2019 года на 0,25%, подчеркивают в СП.

Плановое значение коэффициента доступности жилья не достигнуто (достигнуто на 77,7%). При этом по показателю "Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" установленное прогнозное значение перевыполнено на 161%, сообщается в отчете.