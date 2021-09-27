Не стало Кирилла Разлогова, тоньше других понимающего искусство кино

"Знаете, в чем состоит наивысшее умение кинокритика? Написать о фильме так, чтобы не было понятно - понравился он тебе или нет", - смеялся Разлогов в недавнем разговоре. С Кириллом Эмильевичем всегда было так легко общаться - он умел обратить внимание на главное без назидательности. А еще - как все одаренные и по-настоящему талантливые люди - был невероятно прост в общении. Сразу и не скажешь, что перед тобой - профессор, доктор искусствоведения, председатель комиссии РАН - перечислять все регалии Разлогова - не хватит газетной полосы.

Его любили и наперебой приглашали участвовать в фестивалях и публичных дискуссиях, представлять фильмы и читать лекции... Экспертное мнение Разлогова высоко ценилось и в профессиональной среде, и среди зрителей, и у нас в стране, и за рубежом. Вспоминается, как на Каннском кинофестивале этого года за дружеским обедом для представителей СМИ, он выделил из конкурсной программы фильм, который потом получил сразу три награды: Приз большого жюри за лучший сценарий, призы ФИПРЕССИ и экуменического жюри. Это была японская картина "Сядь за руль моей машины". Среди собравшихся ее не называл в числе фаворитов фестиваля никто. А Разлогов - как предвидел.

А как он гордился картинами, отобранными на Московский Международный кинофестиваль, программным директором которого проработал много лет. Разговорись с ним в любое время суток - хоть ночью, хоть ранним утром - знал о любом фильме все - в энциклопедию можно было не смотреть, она не рассказала бы точнее. Тем более, что у Разлогова всегда была последняя и новейшая информация. Кирилл Разлогов знал несколько иностранных языков. И не раз доводилось наблюдать, как он общался с кинематографистами той или иной страны на их языке, причем так хорошо, что мог обсуждать фильмы до малейших нюансов.

Бывает такое кино, когда и не знаешь, что про него думать. И тогда к кому за разъяснениями - конечно же, к Разлогову. Его опыт, знания, искренняя любовь к тому, чем он занимается, никогда не подводили. Он мог на что-то отвлечься во время показа, и все равно все знали - его рецензия будет самой лучшей, слова - самыми точными. Где бы он ни выступал - на канале "Культура", где в последнее время вел программу "Культ кино с Кириллом Разлоговым", а до этого - другие, читал ли лекции студентам в институте культурологии, давал мастер-класс на очередном фестивале - все, что сказал Кирилл Эмильевич, не просто запоминалось, но давало ориентир: куда идти и как смотреть. Как жить. Как держать себя в профессии. Все, кто с ним соприкасался, изучали отдельный предмет "Разлоговедение".

Слова "выдающийся ум" - это наиболее точная характеристика Разлогова. Казалось, что один человек не может не просто знать так много, но и давать такую экспертную оценку. Он написал книгу "Мои фестивали", которую презентовал на ММКФ несколько лет назад. Аналогов в стране, да и, наверное, в мире, ей нет. Работать на кинофестивалях Разлогов стал еще в 1962 году. Вначале как зритель, затем как киножурналист, а впоследствии… председатель жюри, программный директор, кинокритик. Книга, саккумулировавшая в себе более чем 50-летний опыт автора, - уникальный фундаментальный труд. И больше всего поражает, когда ее читаешь, что Разлогов рассказывает в ней не о своих впечатлениях и восприятии, он говорит о конкретных фильмах, он помнит их все.

Уже почти пять лет нет с нами другого человека, который, как Разлогов, тоньше, глубже, интеллигентнее всех понимал искусство кино - Даниила Дондурея. Они были в чем-то похожи. Воспитание, мудрость, негромкая интонация. И оба ушли раньше, чем ожидалось. Казалось, у Разлогова есть еще как минимум лет десять. Но теперь, собираясь на Московский кинофестиваль, да и на многие другие ключевые события в киномире придется привыкать, что Кирилла Эмильевича не встретишь. Но только физически. Так-то он всегда с нами.

Справка РГ

Кирилл Эмильевич Разлогов (6 мая 1946 - 26 сентября 2021) - доктор искусствоведения (1985), профессор (1991), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), Кавалер Ордена Дружбы (2006), Кавалер Ордена "За заслуги в искусстве и литературе" (Les insignes de Chevalier de l"ordre des Arts et des Lettres) (2012), действительный член Российской академии художеств (2021), лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2021). Он являлся членом научного совета РАН по комплексной проблеме "История мировой культуры", руководителем Комиссии Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия (2002), членом Консультативного совета Международной аудиовизуальной обсерватории (1993), директором программ Московского международного кинофестиваля и председателем его отборочной комиссии (1999), академиком-секретарем Национальной академии кинематографических искусств и наук России и других. Профессиональная деятельность Кирилла Разлогова получила международное признание, его труды изданы на восьми языках в десяти странах общим тиражом более 500 тысяч экземпляров.

Кирилл Разлогов - автор и ведущий телевизионных циклов: "Киномарафон" (телеканал "Россия", 1993-1996 гг.), "Век кино" (ОРТ, 1995-1996), "От киноавангарда к видеоарту" (телеканал "Культура", 2000-2002 гг.), "Культ кино с Кириллом Разлоговым" (на телеканале "Культура" с 2001 г.).

Министр культуры Ольга Любимова высказала слова соболезнования в связи с уходом Кирилла Разлогова:

"Прискорбной новостью для всех стала смерть заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Разлогова Кирилла Эмильевича.

Кирилл Эмильевич внес неоценимый вклад в развитие отечественного кинематографа. Он без остатка отдавал себя служению искусству, и его работы стали настоящим ориентиром в творчестве для многих представителей отрасли. Он также неустанно оказывал всестороннюю поддержку специалистам, работающим в области киноискусства.

Благодаря его личному участию на протяжении многих лет успешно реализовывались интересные просветительские проекты, а программа московского международного кинофестиваля вызывала неподдельный интерес во всем мире.

Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память".