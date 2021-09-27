Новые средства преодоления минных полей создали в России

Ученые военного института инженерных войск создали новые средства преодоления минно-взрывных заграждений для колесной бронетехники.

Проанализировав способы и средства преодоления минных заграждений, стоящие на вооружении иностранных государств мины, способы их установки, современные тактики ведения боевых действий и расчеты эффективности перспективных средств, молодые ученые института, майор Андрей Донцов и подполковник Денис Рослов предложили две конструкции минных тралов для боевых колесных машин, пишет "Красная звезда".

Модульный трал обеспечивает проход в минном заграждении при резких перепадах рельефа и встречи с непреодолимыми препятствиями за счет новой конструкции и посадки копирующих секций под определенным углом. Модули весом для 60 килограммов позволяют собирать трал силами экипажа, без применения грузоподъемной техники, а взрывоустойчивость системы обеспечивает эллиптическая несущая рама.

По модульному принципу устроен и катковый трал - его конструкция позволяет быстро менять поврежденные элементы. Специальная форма рамы и углы установки механизмов сводят к минимуму воздействие на трал продуктов детонации. Универсальный механизм навески позволяет использовать трал с любой боевой колесной машиной.

Новые разработки используется совместно с электромагнитной приставкой для траления мин с электромагнитными взрывателями и устройствами для нейтрализации штыревых мин. Модульный трал может также использоваться для защиты гусеничной бронетехники.