В Китае нашли останки динозавра с уцелевшими ядрами клеток

В китайской провинции Ляонин удалось найти отлично сохранившиеся останки каудиптерикса с уцелевшими ядрами клеток. Находке 125 миллионов лет. Это маленькое всеядное животное размером с павлина и с длинными перьями на хвосте, жившее во время раннего мелового периода.

Останки хорошо сохранились из-за того, что они были погребены под слоем мелкого вулканического пепла. Ученым удалось извлечь и исследовать кусок суставного хряща из правой бедренной кости. Работа было опубликована в журнале Communications Biology.

Как сообщает Китайская академия наук, биологи смогли сравнить клетки и опередить, что какие-то были здоровыми на момент смерти, а другие отмирали. При деминерализации ученые также смогли выделить ядро и нити хроматина, структуры, из которых состоят хромосомы. Так, ученые предположили, что остатки оригинальной ДНК динозавров еще могут быть сохранены. Но чтобы ответить на этот вопрос точнее, потребуется провести много работы и использовать более совершенные методы.

Останки динозавров с сохранившимися ядрами клеток находились и ранее, но работа с клеточной биохимией в окаменелостях еще только началась, возможно, даже предстоит разработать новые методы, потому что никому ранее не удавалось успешно секвенировать ДНК у динозавров. Существующие методы применимы только к тем окаменелостям, которым не больше одного миллиона лет. Считается, что останки динозавров слишком старые, чтобы хранить ДНК, но ученые уверены, что нашли подтверждение обратного.