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27.09.2021 10:59

Открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК

По случаю празднования 100-летнего юбилея со дня создания Коммунистической партии Китая (КПК) 27 сентября, в преддверии национального праздника КНР, на различных онлайн-платформах в Китае и в России одновременно открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: ldvr.sinorusfocus.com Фото: ldvr.sinorusfocus.com
Фото: ldvr.sinorusfocus.com

Жители двух стран, используя технологии 360-градусных панорам, смогут посетить единственную постоянную выставку, посвященную истории КПК, которая открылась за пределами Китая.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК, была представлена совместно CGTN Медиакорпорации Китая, посольством КНР в России и постоянно действующей выставкой, посвященной VI съезду Коммунистической партии Китая. Для создания этой онлайн-выставки использована панорамная съемка в формате виртуальной реальности (VR) для эффекта полного погружения. Восстановлен исторический облик здания, в котором проходил VI съезд КПК, а также окружающие здание объекты, представлено большое количество ценных исторических фотографий и архивных документов. Интернет-пользователи могут посетить виртуальную выставку со своих компьютеров и мобильных устройств. В рамках виртуальной выставки также представлена специальная викторина. Если посетитель правильно ответит на все семь вопросов, расположенных в разных местах онлайн-выставки, то получит именной диплом.

В 1928 году, в самый трудный период китайской революции, более 140 делегатов КПК, преодолев трудности дальнего пути, приехали в Москву, чтобы провести VI съезд КПК в интересах будущего страны и народа. Это единственный в истории съезд КПК, состоявшийся за пределами Китая, он сыграл важную роль в возрождении и развитии китайской революции.

В 2016 году, благодаря личному участию руководителей Китая и России, совместным усилиям и тесному сотрудничеству правительств двух стран, находящееся в селе Первомайское в Подмосковье здание, где проходил VI съезд КПК, было отреставрировано, и в нем открылась постоянно действующая выставка, посвященная VI съезду Коммунистической партии Китая.

Для посещения виртуальной выставки, посвященной VI съезду КПК, перейдите по ссылке.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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