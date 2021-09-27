Открылась виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК

Жители двух стран, используя технологии 360-градусных панорам, смогут посетить единственную постоянную выставку, посвященную истории КПК, которая открылась за пределами Китая.

Виртуальная выставка, посвященная VI съезду КПК, была представлена совместно CGTN Медиакорпорации Китая, посольством КНР в России и постоянно действующей выставкой, посвященной VI съезду Коммунистической партии Китая. Для создания этой онлайн-выставки использована панорамная съемка в формате виртуальной реальности (VR) для эффекта полного погружения. Восстановлен исторический облик здания, в котором проходил VI съезд КПК, а также окружающие здание объекты, представлено большое количество ценных исторических фотографий и архивных документов. Интернет-пользователи могут посетить виртуальную выставку со своих компьютеров и мобильных устройств. В рамках виртуальной выставки также представлена специальная викторина. Если посетитель правильно ответит на все семь вопросов, расположенных в разных местах онлайн-выставки, то получит именной диплом.

В 1928 году, в самый трудный период китайской революции, более 140 делегатов КПК, преодолев трудности дальнего пути, приехали в Москву, чтобы провести VI съезд КПК в интересах будущего страны и народа. Это единственный в истории съезд КПК, состоявшийся за пределами Китая, он сыграл важную роль в возрождении и развитии китайской революции.

В 2016 году, благодаря личному участию руководителей Китая и России, совместным усилиям и тесному сотрудничеству правительств двух стран, находящееся в селе Первомайское в Подмосковье здание, где проходил VI съезд КПК, было отреставрировано, и в нем открылась постоянно действующая выставка, посвященная VI съезду Коммунистической партии Китая.

Для посещения виртуальной выставки, посвященной VI съезду КПК, перейдите по ссылке.