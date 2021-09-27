Отметка о воинской обязанности не исчезнет из российского паспорта

"Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается", - цитирует ТАСС ответ пресс-центра МВД.
В полиции пояснили, что необходимость проставлять в паспорте отметки об отношении к воинской обязанности предусмотрена положением о воинском учете. Сейчас, помимо отметки об отношении к воинской обязанности с 18 лет, в паспорте в обязательном порядке проставляется отметка о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова ранее сообщила, что к середине 2022 года отметку о регистрации по месту жительства в паспортах несовершеннолетних планируется перевести в электронный формат.
Кроме того, вчера стало известно, что в России с 2023 года все желающие смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Посещать МФЦ или территориальный орган МВД для этого не понадобится.
"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала (государственных и муниципальных услуг) без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы. Планируемый срок реализации - 2023 год", - сообщает ТАСС.
До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.
Стоит также напомнить, что 2 сентября текущего года на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России.