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27.09.2021 17:40
Рубрика: Власть

Отметка о воинской обязанности не исчезнет из российского паспорта

Текст: Иван Петров
МВД России не планирует переводить в электронный вид и отказываться от обязательной отметки в паспорте о воинской обязанности. Разъяснение полицейским пришлось давать, поскольку появились такие слухи. А возникли они из-за того, что россиянам не так давно разрешили не ставить отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о наличии детей.

"Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается", - цитирует ТАСС ответ пресс-центра МВД.

Фото: GettyImages
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В полиции пояснили, что необходимость проставлять в паспорте отметки об отношении к воинской обязанности предусмотрена положением о воинском учете. Сейчас, помимо отметки об отношении к воинской обязанности с 18 лет, в паспорте в обязательном порядке проставляется отметка о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова ранее сообщила, что к середине 2022 года отметку о регистрации по месту жительства в паспортах несовершеннолетних планируется перевести в электронный формат.

Кроме того, вчера стало известно, что в России с 2023 года все желающие смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Посещать МФЦ или территориальный орган МВД для этого не понадобится.

"Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала (государственных и муниципальных услуг) без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы. Планируемый срок реализации - 2023 год", - сообщает ТАСС.

С 2023 года все желающие смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг

До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

Стоит также напомнить, что 2 сентября текущего года на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России.

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